BYD выпустил брутального и мощного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)

BYD Leopard 8 — 5,2-метровый полноразмерный внедорожник с тремя рядами кресел. Его 680-сильная гибридная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с.

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В Китае презентовали новый BYD FangChengBao Leopard 8. Большой внедорожник поступит в продажу до конца года по цене примерно от 500 000 юаней ($70 000). Детали новинки раскрыли на сайте производителя.

Внедорожник получил 680-сильную гибридную установку Фото: BYD Auto

BYD FangChengBao Leopard 8 — серийная версия концепта, показанного весной на автошоу в Пекине. Разработчики называют внедорожник конкурентом Toyota Land Cruiser 300 и планируют продавать его и за пределами Китая.

Китайский внедорожник BYD почти не отличается от своего прототипа. У него брутальный рубленый дизайн с массивными бамперами, расширенными крыльями и пластиковым обвесом. Авто существенно больше Toyota Land Cruiser 300.

На передней панели установлены три дисплея Фото: BYD Auto

Размеры BYD FangChengBao Leopard 8:

длина — 5195 мм;

ширина — 1994 мм;

высота — 1875 мм;

колесная база — 2920 мм;

масса — 3305 кг.

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Рубленые линии преобладают и в салоне BYD Leopard 8. На передней панели установлено три дисплея (один — для пассажира), а кресла первого ряда разделены высокой консолью. Модель предложат в версиях на 6 и 7 мест. Мультимедийную систему авто и функцию доступа в салон со смартфона разработали в Huawei. Среди опций также есть четырехзонный климат-контроль и электропривод кресел первого и второго ряда.

Модель доступна в версиях на 6 и 7 мест Фото: BYD Auto

Новый BYD Leopard 8 оснащен 2,0-литровой турбочетверкой и парой электромоторов общей мощностью 680 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Средний расход топлива составляет 6,8 л/100 км. Кроме того, внедорожник получил независимую подвеску всех колес с адаптивными амортизаторами.

Кстати, недавно дебютировал доступный гибридный кроссовер BYD с запасом хода 2000 км.

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