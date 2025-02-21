Китайский Maybach: дебютировал роскошный электрифицированный седан от Huawei (фото)

Maextro S800 — роскошный 5,5-метровый седан, который бросит вызов Maybach и Bentley. Модель будет выпускаться в электрифицированных версиях мощностью до 852 л. с.

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В Китае презентовали новый Maextro S800. Роскошный электрифицированный седан поступит в продажу в Китае с мая по цене от 1 до 1,5 миллиона юаней ($136 000 — 205 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан Maextro S800 — совместная разработка JAC и Huawei. Большой представительский седан станет более дешевой альтернативой Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Ghost.

Новый Maextro S800 — седан F-класса с длинным капотом, аркообразной крышей и высокой оконной линией. У него тоненькие матричные фары и выдвижные дверные ручки.

Габариты Huawei Maextro S800:

длина — 5480 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1536 мм;

колесная база — 3370 мм.

Модель будут выпускать исключительно в электрифицированных версиях Фото: JAC

Салон Maextro S800 отделан дорогой кожей, а подсветка потолка имитирует звездное небо — как в Rolls-Royce. Внутри установили сразу шесть дисплеев. Как спереди, так и сзади разместили отдельные кресла с электроприводом.

В Huawei разработали для Maextro S800 все программное обеспечение, а также систему полуавтономного движения с 32 сенсорами и четырьмя лидарами (лазерными дальномерами).

Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: JAC

Электромобиль Huawei Maextro S800 оснащен тремя моторами общей мощностью 852 л. с. Гибридные версии оснащены 1,5-литровым бензиновым генератором: двухмоторная развивает 523 л. с., а трехмоторная — 852 л. с., как и электрическая.

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Все версии имеют 800-вольтовое электрооборудование, которое обеспечивает быструю зарядку. Батарею плагин-гибрида (емкостью 65 кВт∙ч) можно зарядить на 80% за 10-11 минут.

Седан достигает 5,5 м в длину Фото: JAC

Новый Maextro S800 оснастили пневмоподвеской и инновационным полноуправляемым шасси, которое позволяет двигаться боком и снижает диаметр разворота до 7,6 м.

Кстати, недавно показали недорогой кроссовер от Changan и Huawei.

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