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Новый флагман: дебютировал недорогой премиальный кроссовер от Changan и Huawei (фото)

Deepal S09, Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, кроссовер Changan
Фото: Changan | Changan Deepal S09 — большой семейный кроссовер

Флагманский Changan Deepal S09 достигает 5,2 м в длину и имеет шесть мест. Гибридная установка позволяет преодолеть до 180 км на электротяге.

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В Китае презентовали новый Changan Deepal S09. Флагманский кроссовер марки поступит в продажу до конца первого квартала этого года по цене от 350 000 юаней ($48 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Changan Deepal S09 — большой семейный кроссовер с плавными обводами кузова и высоким капотом. Дверные ручки сделаны выдвижными, а узкие диодные фары и фонари соединены диодными полосами.

Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, кроссовер Changan Fullscreen
Changan Deepal S09 достигает 5,2 м в длину
Фото: Changan

Размеры Чангана Дипала S09:

  • длина — 5205 мм;
  • ширина — 1996 мм;
  • высота — 1800 мм;
  • колесная база — 3195 мм.

В салоне нет щитка приборов, зато на передней панели установили два 15,6-дюймовых экрана. Мультимедийную систему и проекцию на лобовое стекло создали в Huawei.

салон Deepal S09, Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, кроссовер Changan Fullscreen
На передней панели установили два больших дисплея
Фото: Changan

Новый Changan Deepal S09 дебютировал в шестиместном исполнении. Для пассажиров второго ряда установили монитор в потолке, раскладные столики и передвижную центральную консоль с холодильником. Кроме того, кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж.

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Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)
Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Кроссовер Changan Deepal S09 предлагается в двух электрифицированных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 147 л. с. Заднеприводный вариант получил один электромотор мощностью 310 л. с., а полноприводный — два мотора на 485 л. с.

салон Deepal S09, Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, новый Changan Deepal S09, кроссовер Changan Fullscreen
Для задних пассажиров доступен отдельный монитор для задних пассажиров
Фото: Changan

Максимальная скорость в обеих модификациях ограничена на 205 км/ч. Батарея емкостью 40,2 кВт∙ч позволяет проехать 180 км на электротяге.

Кстати, недавно электрифицированный кроссовер Opel продемонстрировал запас хода более 1100 км.

Также Фокус рассказывал о большом семейном кроссовере Volkswagen.