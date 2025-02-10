Новый флагман: дебютировал недорогой премиальный кроссовер от Changan и Huawei (фото)

Флагманский Changan Deepal S09 достигает 5,2 м в длину и имеет шесть мест. Гибридная установка позволяет преодолеть до 180 км на электротяге.

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В Китае презентовали новый Changan Deepal S09. Флагманский кроссовер марки поступит в продажу до конца первого квартала этого года по цене от 350 000 юаней ($48 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Changan Deepal S09 — большой семейный кроссовер с плавными обводами кузова и высоким капотом. Дверные ручки сделаны выдвижными, а узкие диодные фары и фонари соединены диодными полосами.

Changan Deepal S09 достигает 5,2 м в длину Фото: Changan

Размеры Чангана Дипала S09:

длина — 5205 мм;

ширина — 1996 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3195 мм.

В салоне нет щитка приборов, зато на передней панели установили два 15,6-дюймовых экрана. Мультимедийную систему и проекцию на лобовое стекло создали в Huawei.

На передней панели установили два больших дисплея Фото: Changan

Новый Changan Deepal S09 дебютировал в шестиместном исполнении. Для пассажиров второго ряда установили монитор в потолке, раскладные столики и передвижную центральную консоль с холодильником. Кроме того, кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж.

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Кроссовер Changan Deepal S09 предлагается в двух электрифицированных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 147 л. с. Заднеприводный вариант получил один электромотор мощностью 310 л. с., а полноприводный — два мотора на 485 л. с.

Для задних пассажиров доступен отдельный монитор для задних пассажиров Фото: Changan

Максимальная скорость в обеих модификациях ограничена на 205 км/ч. Батарея емкостью 40,2 кВт∙ч позволяет проехать 180 км на электротяге.

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