Рассекречен недорогой семейный кроссовер от Huawei с расходом 0,8 л на 100 км (фото)

Новый Huawei Aito M8 — 5,2-метровый семейный кроссовер с мощной плагин-гибридной установкой. Авто способен проехать до 240 км на электротяге.

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Опубликованы первые фото кроссовера Aito M8. Большая семейная модель от Huawei выйдет на рынок до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Huawei Aito M8 — полноразмерный семейный кроссовер. Он является более доступной альтернативой модели М9 и похож на нее внешне. Авто отличается сдержанным дизайном с плавными формами кузова и крупными фарами и фонарями, соединенными диодными полосами.

Aito M8 способен проехать до 240 км на электротяге Фото: Huawei

Размеры Huawei Aito M8:

длина — 5190 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1795 мм;

колесная база — 3105 мм;

масса — 2640-2715 кг.

Салон Aito M8 не показали, однако известно, что внутри установят большое количество дисплеев, как и в старшем М9. Модель предложат в версиях на 5 и 6 мест. За доплату будет доступна система полуавтономного движения.

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Кроссовер Huawei Aito M8 будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 158 л. с. и электромоторами на 221 и 304 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

На выбор предложат батареи емкостью 36 и 51,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 161 и 240 км, соответственно. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 0,53-0,85 л/100 км.

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