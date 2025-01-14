Розсекречено недорогий сімейний кросовер від Huawei з витратою 0,8 л на 100 км (фото)

Новий Huawei Aito M8 — 5,2-метровий сімейний кросовер з потужною плагін-гібридною установкою. Авто здатен проїхати до 240 км на електротязі.

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Опубліковано перші фото кросовера Aito M8. Велика сімейна модель від Huawei вийде на ринок до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Huawei Aito M8 — повнорозмірний сімейний кросовер. Він є доступнішою альтернативою моделі М9 і схожий на неї зовні. Авто вирізняється стриманим дизайном із плавними формами кузова та крупними фарами і ліхтарями, з’єднаними діодними смугами.

Aito M8 здатен проїхати до 240 км на електротязі Фото: Huawei

Розміри Huawei Aito M8:

довжина — 5190 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1795 мм;

колісна база — 3105 мм;

маса — 2640-2715 кг.

Салон Aito M8 не показали, проте відомо, що всередині встановлять велику кількість дисплеїв, як і в старшому М9. Модель запропонують у версіях на 5 і 6 місць. За доплату буде доступна система напівавтономного руху.

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Кросовер Huawei Aito M8 буде оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 158 к. с. і електромоторами на 221 та 304 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

На вибір запропонують батареї ємністю 36 і 51,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 161 і 240 км, відповідно. Витрата пального в комбінованому циклі становить 0,53-0,85 л/100 км.

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