Электрифицированный кроссовер Opel продемонстрировал реальный запас хода более 1100 км (фото)

Кроссовер Opel Grandland оснащен 195-сильной плагин-гибридной установкой. Автомобиль способен преодолеть 87 км на электротяге.

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В Германии проверили запас хода Opel Grandland второго поколения. Электрифицированный кроссовер проехал более 1100 км. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Для теста выбрали плагин-гибрид Opel Grandland с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которые вместе развивают 195 сил. Его стоимость составляет 40 150 евро.

Кроссовер проехал 1115 км без подзарядки или заправки Фото: Stellantis

Гибрид Opel Grandland способен развить 220 км/ч, а его паспортный запас хода составляет 897 км, из которых 87 км кроссовер способен проехать на электротяге благодаря батарее емкостью 17,9 кВт∙ч.

Новый Opel Grandland 2025 отправился в автопробег из региона Рейн-Майн близ Франкфурта в район Рейн-Неккар возле Штутгарта и обратно. Маршрут включал участки на автобанах, в городах и селах. От стандартной модели авто отличалось лишь 19-дюймовыми зимними шинами.

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Кроссовер Opel Grandland смог проехать 1115 км без заправки или подзарядки. Примечательно, что 380 км гибрид проехал в электрическом режиме (батарею подзаряжали с помощью рекуперативного торможения). Средняя скорость составила 80 км/ч, а расход топлива — 4,6 л на 100 км.

Примечательно, что это достижение не является мировым рекордом среди плагин-гибридных кроссоверов, ведь ранее модель Chery смогла преодолеть более 2000 км.

Также Фокус рассказывал, что новейший электромобиль Volkswagen проехал более 900 км без подзарядки.