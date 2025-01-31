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Авто

Для украинских дорог: Opel представил гибридный фургон-кроссовер с дизелем (фото)

Opel Combo, новый Opel Combo, Opel Combo 4X4
Фото: Stellantis | Opel Combo получил внедорожную версию 4X4

Новый Opel Combo 4X4 является гибридом с электромотором на задней оси и 130-сильным турбодизелем — на передней. Клиренс фургона существенно увеличен.

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Линейку Opel Combo 2025 пополнила нестандартная внедорожная версия 4X4. Фургон поступает в продажу на европейском рынке, а его подробности раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Новый Opel Combo 4X4 разработали при участии французской компании Dangel, которая специализируется на внедорожной коммерческой технике. Она давно сотрудничает со Stellantis, поэтому не исключено, что вскоре подобные версии появятся и у собратьев Combo — Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Новая система полного привода кардинально отличается от других разработок Dangel, ведь механической связи с задними колесами нет. Вместо этого там установлен 48-вольтный электромотор — как в Jeep Avenger 4xe.

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Полный привод реализовали за счет электромотора на задней оси
Фото: Stellantis

Передние колеса вращает 1,5-литровый 130-сильный турбодизель, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Также установлена батарея на 4,8 кВт∙ч. Таким образом, Opel Combo 4X4 является дизель-гибридом.

Фургон Opel Combo 4X4 способен преодолевать небольшие расстояния на электротяге. По умолчанию задние колеса подключаются автоматически, однако можно включить полный привод и принудительно.

Важно
Просторный, практичный, современный: тест-драйв нового Opel Combo
Просторный, практичный, современный: тест-драйв нового Opel Combo

Сейчас новый Opel Combo 4X4 предлагают только с кузовом фургон в стандартной 4,4-метровой или удлиненной 4,75-метровой версиях. Клиренс авто увеличили сразу на 90 мм (до 245 мм).

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Комплектация Opel Combo 4X4 расширенная
Фото: Stellantis

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Кроме того, комплектация Opel Combo 4X4 богаче — добавились камеры кругового обзора с возможностью вывести изображение в салонное зеркало. Доплата за полноприводную версию составляет 9250 евро.

Кстати, недавно свой фургон-кроссовер презентовал и Nissan, причем это авто стоит 13 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о спортивном фургоне Opel Vivaro.