Для українських доріг: Opel представив гібридний фургон-кросовер із дизелем (фото)

Новий Opel Combo 4X4 є гібридом з електромотором на задній вісі і 130-сильним турбодизелем — на передній. Кліренс фургона суттєво збільшено.

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Лінійку Opel Combo 2025 поповнила нестандартна позашляхова версія 4X4. Фургон надходить у продаж на європейському ринку, а його подробиці розкрили на сайті концерну Stellantis.

Новий Opel Combo 4X4 розробили за участі французької компанії Dangel, яка спеціалізується на позашляховій комерційній техніці. Вона давно співпрацює зі Stellantis, тому не виключено, що невдовзі подібні версії з’являться і в побратимів Combo – Citroen Berlingo та Peugeot Partner.

Нова система повного приводу кардинально відрізняється від інших розробок Dangel, адже механічного зв’язку із задніми колесами немає. Натомість там встановлено 48-вольтний електромотор — як у Jeep Avenger 4xe.

Повний привід реалізували за рахунок електромотора на задній вісі Фото: Stellantis

Передні колеса обертає 1,5-літровий 130-сильний турбодизель,я кий працює в парі з 8-ступінчастим автоматом. Також встановлено батарею на 4,8 кВт∙год. Отже, Opel Combo 4X4 є дизель-гібридом.

Фургон Opel Combo 4X4 здатен долати невеликі відстані на електротязі. За замовчуванням задні колеса підключаються автоматично, проте можна увімкнути повний привід і примусово.

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Просторий, практичний, сучасний: тест-драйв нового Opel Combo

Наразі новий Opel Combo 4X4 пропонують лише з кузовом фургон у стандартній 4,4-метровій або подовженій 4,75-метровій версіях. Кліренс авто збільшили одразу на 90 мм (до 245 мм).

Комплектація Opel Combo 4X4 розширена Фото: Stellantis

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Крім того, комплектація Opel Combo 4X4 багатша – додалися камери кругового огляду з можливістю вивести зображення в салонне дзеркало. Доплата за повнопривідну версію становить 9250 євро.

До речі, нещодавно свій фургон-кросовер презентував і Nissan, причому це авто коштує 13 000 доларів.

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