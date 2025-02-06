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Електрифікований кросовер Opel продемонстрував реальний запас ходу понад 1100 км (фото)

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Фото: Stellantis | Плагін-гібрид Opel Grandland випробували в Німеччині

Кросовер Opel Grandland оснащений 195-сильною плагін-гібридною установкою. Автомобіль здатен подолати 87 км на електротязі.

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У Німеччині перевірили запас ходу Opel Grandland другого покоління. Електрифікований кросовер проїхав понад 1100 км. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Для тесту обрали плагін-гібрид Opel Grandland з 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, які разом розвивають 195 сил. Його вартість становить 40 150 євро.

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Кросовер проїхав 1115 км без підзарядки чи заправки
Фото: Stellantis

Гібрид Opel Grandland здатен розвинути 220 км/год, а його паспортний запас ходу становить 897 км, з яких 87 км кросовер здатен проїхати на електротязі завдяки батареї ємністю 17,9 кВт∙год.

Новий Opel Grandland 2025 відправився у автопробіг із регіону Рейн-Майн поблизу Франкфурта до району Рейн-Неккар біля Штутгарта та назад. Маршрут включав ділянки на автобанах, у містах та селах. Від стандартної моделі авто відрізнялося лише 19-дюймовими зимовими шинами.

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Кросовер Opel Grandland зміг проїхати 1115 км без заправки чи підзарядки. Примітно, що 380 км гібрид проїхав у електричному режимі (батарею підзаряжали за допомогою рекуперативного гальмування). Середня швидкість склала 80 км/год, а витрата пального – 4,6 л на 100 км.

Примітно, що це досягнення не є світовим рекордом серед плагін-гібридних кросоверів, адже раніше модель Chery змогла подолати понад 2000 км.

Також Фокус розповідав, що новітній електромобіль Volkswagen проїхав понад 900 км без підзарядки.