Новий флагман: дебютував недорогий преміальний кросовер від Changan та Huawei (фото)

Флагманський Changan Deepal S09 сягає 5,2 м завдовжки та має шість місць. Гібридна установка дозволяє подолати до 180 км на електротязі.

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У Китаї презентували новий Changan Deepal S09. Флагманський кросовер марки надійде в продаж до кінця першого кварталу цього року за ціною від 350 000 юанів ($48 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Changan Deepal S09 — великий сімейний кросовер із плавними обводами кузова та високим капотом. Дверні ручки зроблено висувними, а вузькі діодні фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Changan Deepal S09 сягає 5,2 м завдовжки Фото: Changan

Розміри Changan Deepal S09:

довжина – 5205 мм;

ширина – 1996 мм;

висота – 1800 мм;

колісна база – 3195 мм.

У салоні немає щитка приладів, зате на передній панелі встановили два 15,6-дюймових екрани. Мультимедійну систему та проєкцію на лобове скло створили в Huawei.

На передній панелі встановили два великі дисплеї Фото: Changan

Новий Changan Deepal S09 дебютував у шестимісному виконанні. Для пасажирів другого ряду встановили монітор у стелі, розкладні столики та пересувна центральна консоль із холодильником. Крім того, крісла першого і другого рядів отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж.

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Кросовер Changan Deepal S09 пропонують у двох електрифікованих версіях з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 147 к. с. Задньопривідний варіант отримав один електромотор потужністю 310 к. с., а повнопривідний — два мотори на 485 к. с.

Для задніх пасажирів доступний окремий монітор Фото: Changan

Максимальна швидкість в обох модифікаціях обмежена на 205 км/год. Батарея ємністю 40,2 кВт∙год дозволяє проїхати 180 км на електротязі.

До речі, нещодавно електрифікований кросовер Opel продемонстрував запас ходу понад 1100 км.

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