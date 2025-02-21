Китайський Maybach: дебютував розкішний електрифікований седан від Huawei (фото)
Maextro S800 — розкішний 5,5-метровий седан, який кине виклик Maybach і Bentley. Модель випускатимуть у електрифікованих версіях потужністю до 852 к. с.
У Китаї презентували новий Maextro S800. Розкішний електрифікований седан надійде в продаж в Китаї із травня за ціною від 1 до 1,5 мільйона юанів ($136 000 – 205 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Седан Maextro S800 – спільна розробка JAC та Huawei. Великий представницький седан стане дешевшою альтернативою Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Flying Spur і Rolls-Royce Ghost.
Новий Maextro S800 – седан F-класу з довгим капотом, аркоподібним дахом і високою віконною лінією. У нього тоненькі матричні фари і висувні дверні ручки.
Габарити Huawei Maextro S800:
- довжина – 5480 мм;
- ширина – 2000 мм;
- висота – 1536 мм;
- колісна база – 3370 мм.
Салон Maextro S800 оздоблений дорогою шкірою, а підсвічування стелі імітує зоряне небо – як в Rolls-Royce. Усередині встановили одразу шість дисплеїв. Як спереду, так і ззаду розмістили окремі крісла з електроприводом.
У Huawei розробили для Maextro S800 усе програмне забезпечення, а також систему напівавтономного руху з 32 сенсорами та чотирма лідарами (лазерними дальномірами).
Електромобіль Huawei Maextro S800 оснащений трьома моторами загальною потужністю 852 к. с. Гібридні версії оснащені 1,5-літровим бензиновим генератором: двомоторна розвиває 523 к. с., а тримоторна – 852 к. с., як і електрична.Важливо
Усі версії мають 800-вольтне електрообладнання, яке забезпечує швидку зарядку. Батарею плагін-гібрида (ємністю 65 кВт∙год) можна зарядити на 80% за 10-11 хвилин.
Новий Maextro S800 оснастили пневмопідвіскою та інноваційним повнокерованим шасі, яке дозволяє рухатися боком та знижує діаметр розвороту до 7,6 м.
До речі, нещодавно показали недорогий кросовер від Changan і Huawei.
Також Фокус розповідав про ексклюзивний кросовер Maybach у Києві.