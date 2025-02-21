Китайський Maybach: дебютував розкішний електрифікований седан від Huawei (фото)

Maextro S800 — розкішний 5,5-метровий седан, який кине виклик Maybach і Bentley. Модель випускатимуть у електрифікованих версіях потужністю до 852 к. с.

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У Китаї презентували новий Maextro S800. Розкішний електрифікований седан надійде в продаж в Китаї із травня за ціною від 1 до 1,5 мільйона юанів ($136 000 – 205 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан Maextro S800 – спільна розробка JAC та Huawei. Великий представницький седан стане дешевшою альтернативою Mercedes-Maybach S-Class, Bentley Flying Spur і Rolls-Royce Ghost.

Новий Maextro S800 – седан F-класу з довгим капотом, аркоподібним дахом і високою віконною лінією. У нього тоненькі матричні фари і висувні дверні ручки.

Габарити Huawei Maextro S800:

довжина – 5480 мм;

ширина – 2000 мм;

висота – 1536 мм;

колісна база – 3370 мм.

Модель випускатимуть виключно в електрифікованих версіях Фото: JAC

Салон Maextro S800 оздоблений дорогою шкірою, а підсвічування стелі імітує зоряне небо – як в Rolls-Royce. Усередині встановили одразу шість дисплеїв. Як спереду, так і ззаду розмістили окремі крісла з електроприводом.

У Huawei розробили для Maextro S800 усе програмне забезпечення, а також систему напівавтономного руху з 32 сенсорами та чотирма лідарами (лазерними дальномірами).

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: JAC

Електромобіль Huawei Maextro S800 оснащений трьома моторами загальною потужністю 852 к. с. Гібридні версії оснащені 1,5-літровим бензиновим генератором: двомоторна розвиває 523 к. с., а тримоторна – 852 к. с., як і електрична.

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Усі версії мають 800-вольтне електрообладнання, яке забезпечує швидку зарядку. Батарею плагін-гібрида (ємністю 65 кВт∙год) можна зарядити на 80% за 10-11 хвилин.

Седан сягає 5,5 м завдовжки Фото: JAC

Новий Maextro S800 оснастили пневмопідвіскою та інноваційним повнокерованим шасі, яке дозволяє рухатися боком та знижує діаметр розвороту до 7,6 м.

До речі, нещодавно показали недорогий кросовер від Changan і Huawei.

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