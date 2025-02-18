Новий електрокар Rolls-Royce став найпотужнішим і найшвидшим авто в історії марки (фото)

Новий Rolls-Royce Spectre Black Badge отримав повнопривідну 659-сильну установку. Електрокар здатен розігнатися до сотні за 4,1 с і розвинути 250 км/год.

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Електромобіль Rolls-Royce Spectre, який виявився популярним серед заможних українців, отримав ексклюзивну спортивну версію Black Badge. Розкішне купе невдовзі надійде у продаж за ціною понад 600 000 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Rolls-Royce.

Електрокар здатен розігнатися до сотні за 4,1 с Фото: Rolls-Royce

Новий Rolls-Royce Spectre Black Badge вирізняється, передусім, доопрацьованою силовою установкою. Стандартна віддача не змінилася – 585 к. с. та 900 Н∙м. Утім, якщо обрати режим Spirit Mode, то потужність зростає до 659 к. с., а крутний момент – до 1075 Н∙м.

Решітка радіатора отримала підсвічування Фото: Rolls-Royce

Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce в історії.

В оздобленні салону використали карбон Фото: Rolls-Royce

Батарея ємністю 107 кВт∙год не зазнала змін, тобто запас ходу складе 493-530 км. Кермо Rolls-Royce Spectre зробили гострішим, а підвіску переналаштували і встановили покращені адаптивні амортизатори.

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Відрізнити новий Rolls-Royce Spectre Black Badge можна за 23-дюймовими кованими дисками, чорним декором та решіткою радіатора з підсвічуванням.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Rolls-Royce

Для електрокара пропонують особливі варіанти забарвлення – такі, як Vapour Violet, що нагадує колір неонових ламп. Ексклюзивне оздоблення пропонують і для салону – можна обрати не лише шкіру та дерево, але й карбон. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

До речі, нещодавно в Україні наклали арешт на дуже рідкісний колекційний Rolls-Royce 70-х років.

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