Новий 900-сильний суперкар від Toyota розсекретили на перших зображеннях
Новий суперкар стане наступником знаменитого Lexus LFA. Для купе готують 900-сильну гібридну установку з V8 та електромотором.
Toyota завершує розробку нового швидкісного суперкара. Його презентують восени нинішнього року, а поки прототипи купе помітили під час тестів у околицях німецького автодрому Нюрбургринг. Про це повідомляє японське видання Best Car.
Новий суперкар є серійним варіантом концепта Toyota GR GT3. Його позиціонують, як наступника знаменитого купе Lexus LFA. Скоріше за все, саме під маркою Lexus модель і випустять. За попередніми даними, її назвуть LFR.Важливо
Новий Lexus LFR отримає легкий карбоновий кузов з довгим капотом, розширеними крилами та загостреною задньою частиною. Крім того, з’явиться гоночна версія моделі, яка вирізняється величезним антикрилом. Довжина авто складе приблизно 4,6 м, ширина – 1,95 м, а висота – 1,2 м.
Суперкар Lexus LFR отримає абсолютно нову гібридну установку з 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо на 720 к. с. та 180-сильним електромотором. Сумарна віддача складе 900 сил. Ціна Lexus LFR в Японії складе приблизно 30 мільйонів єн ($197 000), тобто він буде дешевшим за попередника.
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