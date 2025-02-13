Новый 900-сильный суперкар от Toyota рассекретили на первых изображениях

Новый суперкар станет преемником знаменитого Lexus LFA. Для купе готовят 900-сильную гибридную установку с V8 и электромотором.

Related video

Toyota завершает разработку нового скоростного суперкара. Его презентуют осенью нынешнего года, а пока прототипы купе заметили во время тестов в окрестностях немецкого автодрома Нюрбургринг. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Купе получит 900-сильную гибридную установку Фото: BestCarWeb

Новый суперкар является серийным вариантом концепта Toyota GR GT3. Его позиционируют, как преемника знаменитого купе Lexus LFA. Скорее всего, именно под маркой Lexus модель и выпустят. По предварительным данным, ее назовут LFR.

Важно

Роскошь из 90-х: в Киеве заметили редкий японский внедорожник премиум-класса (фото)

Новый Lexus LFR получит легкий карбоновый кузов с длинным капотом, расширенными крыльями и заостренной задней частью. Кроме того, появится гоночная версия модели, которая отличается огромным антикрылом. Длина авто составит примерно 4,6 м, ширина — 1,95 м, а высота — 1,2 м.

Авто заметили во время тестов в Германии Фото: carscoops.com

Суперкар Lexus LFR получит совершенно новую гибридную установку с 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо на 720 л. с. и 180-сильным электромотором. Суммарная отдача составит 900 сил. Цена Lexus LFR в Японии составит примерно 30 миллионов иен ($197 000), то есть он будет дешевле предшественника.

Кстати, недавно появились подробности возрожденного купе Toyota Celica.

Также Фокус писал о новом кроссовере Toyota RAV4 2026 года.