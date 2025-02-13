Новый 900-сильный суперкар от Toyota рассекретили на первых изображениях
Новый суперкар станет преемником знаменитого Lexus LFA. Для купе готовят 900-сильную гибридную установку с V8 и электромотором.
Toyota завершает разработку нового скоростного суперкара. Его презентуют осенью нынешнего года, а пока прототипы купе заметили во время тестов в окрестностях немецкого автодрома Нюрбургринг. Об этом сообщает японское издание Best Car.
Новый суперкар является серийным вариантом концепта Toyota GR GT3. Его позиционируют, как преемника знаменитого купе Lexus LFA. Скорее всего, именно под маркой Lexus модель и выпустят. По предварительным данным, ее назовут LFR.Важно
Новый Lexus LFR получит легкий карбоновый кузов с длинным капотом, расширенными крыльями и заостренной задней частью. Кроме того, появится гоночная версия модели, которая отличается огромным антикрылом. Длина авто составит примерно 4,6 м, ширина — 1,95 м, а высота — 1,2 м.
Суперкар Lexus LFR получит совершенно новую гибридную установку с 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо на 720 л. с. и 180-сильным электромотором. Суммарная отдача составит 900 сил. Цена Lexus LFR в Японии составит примерно 30 миллионов иен ($197 000), то есть он будет дешевле предшественника.
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