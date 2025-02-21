Понад 900 сил і запас ходу 1300 км: BYD виводить на ринок свій найдорожчий кросовер (фото)
Великий 5,2-метровий кросовер Denza N9 дебютував із 925-сильною електрифікованою установкою. Авто оснащене пневмопідвіскою, холодильником, електроприводом крісел першого і другого ряду.
Новий Denza N9 надійшов у виробництво та виходить на ринок. Флагманський електрифікований кросовер від преміального підрозділу BYD у Китаї коштує від 450 000 до 550 000 юанів ($62 000 – 76 000), а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер BYD Denza N9 – преміальна повнорозмірна модель зі стриманим дизайном. У нього двооб’ємний силует, високий капот та продовгуваті фари. Авто зовні суттєво відрізняється від інших Denza.
Габарити BYD Denza N9:
- довжина – 5258 мм;
- ширина – 2030 мм;
- висота – 1830 мм;
- колісна база – 3125 мм;
- маса – 3130 кг.
У салоні Denza N9 на передній панелі встановили три дисплеї, ще один монітор розкладається зі стелі для задніх пасажирів. Кросовер оснастили панорамним дахом, холодильником, пневмопідвіскою і системою напівавтономного руху, а за доплату бокові дзеркала можна замінити камерами.
Новий BYD Denza N9 вийшов на ринок у шестимісному виконанні. Крісла першого та другого ряду отримали електропривід та підігрів.Важливо
Кросовер BYD Denza N9 дебютував у 925-сильній плагін-гібридній версії із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Максимальна швидкість – 230 км/год.
Батарея на 47 кВт∙год дозволяє подолати 200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км. Пізніше з’явиться електрична модифікація.
До речі, Denza N9 — не найпотужніша модель BYD, адже в лінійці китайського виробника є 1000-сильні авто.
Також Фокус писав про новий доступний електрокар BYD за $20 000 із запасом ходу понад 500 км.