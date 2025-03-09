Эксклюзив от чемпиона "Формулы-1": в Киеве заметили лимитированный 1265-сильный Zeekr (фото)
Электромобиль Zeekr 001 FR мощностью 1265 сил стоит более 100 000 долларов и выпускается небольшими партиями. Он способен разогнаться до сотни за 2,4 с и развить 280 км/ч.
В Киеве заметили электромобиль Zeekr 001 в лимитированной спортивной версии FR. Это одно из самых мощных и быстрых китайских авто. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Zeekr 001 FR — топовая заряженная версия модели, созданная совместно специалистами Geely и Volvo. В ее доводке принял участие чемпион "Формулы-1" Кими Ряйкконен. Китайский электромобиль стоит более 100 000 долларов и ежемесячно собирают всего по 99 таких авто.
Электромобиль Zeekr 001 FR получил четыре мотора, которые суммарно выдают 1265 л.с. и 1280 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.
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В арсенале авто — спортивная подвеска, карбоново-керамические тормоза и управляемые задние колеса, которые позволяют разворачиваться на месте. Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 550 км, а 800-вольтовое электрооборудование позволяет быстро заряжать ее на 80% за 15 минут.Важно
Отличить новый Zeekr 001 FR от стандартной модели можно по карбоновому обвесу и заднему антикрылу. Кроме того, установлены 22-дюймовые диски с креплением центральной гайкой.
В салоне установлены спортивные кресла и руль, а в отделке использована алькантара. Комплектация включает панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, электропакет, камеры кругового обзора и акустику с 28 динамиками.
Кстати, недавно в Киеве засветился премиальный 965-сильный электромобиль от BYD и Mercedes.
Также Фокус писал о самом дешевом электромобиле в Украине за $8500.
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