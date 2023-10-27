Чемпион "Формулы-1" представил 1247-сильного соперника Tesla Plaid от Geely и Volvo (фото)

Новый Zeekr 001 FR оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1247 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2 секунды и развить 280 км/ч.

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Электромобиль Zeekr 001 получил сверхмощную спортивную версию FR. Это один из самых быстрых и самых дорогих китайских авто. О новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

Электромобиль способен разогнаться до сотни за 2,07 с Фото: Zeekr

Презентовал новый Zeekr 001 в Китае чемпион "Формулы-1" Кими Ряйкконен. Звездный финский гонщик занялся доводкой авто – он стал главным советником спортивного подразделения Zeekr. Напомним, что этот электрический бренд создали Geely и Volvo, а его штаб-квартира находится в Швеции.

Доводкой авто будет заниматься чемпион "Формулы-1" Кими Ряйкконен Фото: CarNewsChina

Электромобиль Zeekr 001 FR даже мощнее, чем Tesla Model S Plaid. Его оснастили сразу четырьмя моторами суммарной мощностью 1247 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,07 с, а его максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

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Электромобилю доработали ходовую и установили карбоново-керамические тормоза Brembo. Кроме того, он получил управляемые задние колеса, позволяющие совершать "танковый" разворот на месте.

Сзади установлено антикрыло Фото: Zeekr

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 550 км. 800-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку на 80% за 15 минут.

От стандартного Zeekr 001 вариант FR отличается обвесом, задним спойлером и низкопрофильными шинами. Салон отделан алькантарой.

Салон электрокара отделан алькантарой Фото: CarNewsChina

Новый Zeekr 001 FR будут выпускать малыми партиями – по 99 авто в месяц. Стоимость авто составляет от 769 000 юаней ($105 000).

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