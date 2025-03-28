Практичний флагман: у Києві помітили новітню сімейну Skoda із великим багажником (фото)

Універсал Skoda Superb Combi сягає 4,9 м завдовжки та має великий багажник об’ємом 690-1920 л. Модель пропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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У Київ приїхала нова Skoda Superb в кузові універсал. Наразі така модель не продається на українському ринку. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Флагманська Skoda Superb нового покоління вийшла на український ринок, проте доступна лише в кузові ліфтбек. Універсал Combi не пропонують, проте нещодавно у нас з’явився його побратим – новий Volkswagen Passat B9. Судячи з номерів та прапорів на крилах, конкретно це авто прибуло до Києва з Польщі.

Універсал Skoda Superb Combi підріс до 4,9 м завдовжки та став елегантнішим на вигляд – лінії його кузова більш плавні, а граней тепер менше.

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Нова Skoda Superb Combi стала просторішою, а об’єм багажника універсала виріс до 690-1920 л. Усі варіанти моделі мають два дисплеї на передній панелі.

Об'єм багажника універсала становить 690-1920 л Фото: Skoda

Skoda Superb Combi пропонують із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (190-265 к. с.), 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к. с., а також у 204-сильній плагін-гібридній модифікації. Є варіанти з переднім та повним приводом.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили найдорожчу і найрозкішнішу версію Skoda Superb.

Також Фокус писав, що в столиці бачили дуже рідкісне британське авто преміумкласу.