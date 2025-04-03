Як нові мита Трампа вплинуть на ринок авто зі США в Україні

У США ввели мита лише на нові автомобілі, проте і вживані "битки" зі США в Україні із часом можуть подорожчати.

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Такий прогноз опублікував Інститут досліджень авторинку.

Нові мита в США розповсюджуються на всі без виключення автомобілі, виготовлені за межами Штатів. І якщо ставки тарифів на імпорт іншої продукції варіюються, залежно від країни, то у випадку з авто встановлено фіксоване мито у 25% для всіх.

Утім, якщо в конструкції автомобіля будуть компоненти американського виробництва, то їх митом не обкладатимуть, а значить виробник отримає знижку. З іншого боку, якщо зібране в США авто має імпортні деталі, то мито Трампа розповсюджуватиметься на них.

В Україну зазвичай завозять із США вживані авто після ДТП Фото: Думська

В Інституті дослідження авторинку прогнозують, що нові мита в США повністю змінять логіку автоімпорту. Переважна більшість нових авто на ринку Штатів можуть різко подорожчати, а продажі імпортних моделей суттєво скоротяться.

Автоексперти в США вже визначили моделі, які є найбільш "американськими" і які найлегше переживуть мита Трампа. За інформацією сайту Carscoops, найвищий відсоток домашніх компонентів мають всі електромобілі Tesla (80-87,5%), а також спорткар Ford Mustang (80%), кросовер Honda Passport (76,5%) та електрокар Volkswagen ID.4 (до 75,5%).

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Як мита Трампа вплинуть на авторинок України

В Україну переважно завозять вживані авто зі США – так звані "битки" (машини після ДТП). За даними асоціації "Укравтопром", у 2024 році із-за океану завезли 41,7 тис. авто з пробігом.

Українці активно імпортують вживані Tesla, які мають великий відсоток американських компонентів Фото: itc.ua

Звісно, подорожчання нових машин у Штатах неминуче призведе до росту цін на авто з пробігом, проте це станеться не одразу. Тому ефект для України не буде миттєвим. Із часом "битки" зі США все ж подорожчають, а їх імпорт знизиться.

До того ж, варто відзначити, що серед найпопулярніших авто зі США в Україні – електромобілі Tesla Model 3 і Model Y, які не повинні сильно здорожчати через мита Трампа, адже мають великий відсоток американських комплектуючих.

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