Названо найліквідніші та найменш ліквідні кросовери сучасності (фото)
У США провели дослідження ліквідності авто. Експерти визначили, які кросовери найбільше та найменше втрачають у ціні за 5 років володіння.
Найліквідніші та найменш ліквідні автомобілі назвали на сайті iSeeCars.
Експерти вивчили тисячі оголошень про продаж кросоверів із пробігом віком 5 років та визначили, наскільки вони подешевшали.
Встановлено і певні закономірності авторинку. Бензинові кросовери менше втрачають в ціні, аніж електромобілі, а масові моделі ліквідніші за преміальні.
Найліквідніші кросовери — японські, а лідером рейтингу стала Toyota RAV4.
Найліквідніші кросовери на ринку:
- Toyota RAV4 – втрата 30,9% вартості за 5 років ($9233).
- Toyota 4Runner – 31,3% ($12753).
- Subaru Crosstrek – 33% ($8511).
- Jeep Wrangler – 33,9% ($10888).
- Honda HR-V – 34,0% ($8640).
- Honda CR-V – 35,2% ($10602).
- Subaru Forester – 37,9% ($11378).
- Mercedes G-Class – 38,8% ($57548).
- Toyota Highlander – 42,1% ($17023).
- Lexus RX 350 – 42,7% ($20914).
- Honda Passport – 46,3% ($20730).
- GMC Yukon – 52,4% ($35032).
- Chevrolet Tahoe – 52,6% ($27601).
- Chevrolet Suburban – 55,6% ($34166).
- Lincoln Aviator – 55,9% ($32140).
Найменш ліквідний кросовер — електромобіль Jaguar I-Pace, який дешевшає на 72,2% за 5 років. В абсолютних цифрах найбільша втрата вартості в Range Rover — 67 858 доларів.Важливо
Найменш ліквідні кросовери сучасності:
- Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості за 5 років ($51953).
- Infiniti QX80 – 65,0% ($53571)
- Maserati Levante – 63,7% ($64991).
- Tesla Model X – 63,4% ($53846).
- Range Rover – 62,9% ($67858).
- Cadillac Escalade ESV – 61,8% ($54886).
- Audi Q7 – 61,6% ($37256).
- Infiniti QX60 – 61,5% ($30888).
- Land Rover Discovery – 60,9% ($36635).
- Tesla Model Y – 60,4% ($36225).
- Lincoln Navigator – 60,3% ($62069).
- Nissan Armada – 60,0% ($33914).
- Jaguar F-Pace – 59,8% ($34113).
- Cadillac XT5 – 59,6% ($26398).
- Kia Niro EV – 59,2% ($23439).
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