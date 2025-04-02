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Авто

Названо найліквідніші та найменш ліквідні кросовери сучасності (фото)

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Фото: Motor Trend | Експерти провели дослідження ліквідності авто

У США провели дослідження ліквідності авто. Експерти визначили, які кросовери найбільше та найменше втрачають у ціні за 5 років володіння.

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Найліквідніші та найменш ліквідні автомобілі назвали на сайті iSeeCars.

Експерти вивчили тисячі оголошень про продаж кросоверів із пробігом віком 5 років та визначили, наскільки вони подешевшали.

Toyota RAV4, найліквідніші кросовери, Найменш ліквідні кросовери Fullscreen
Toyota RAV4 — найліквідніший кросовер
Фото: Toyota

Встановлено і певні закономірності авторинку. Бензинові кросовери менше втрачають в ціні, аніж електромобілі, а масові моделі ліквідніші за преміальні.

Найліквідніші кросовери — японські, а лідером рейтингу стала Toyota RAV4.

Найліквідніші кросовери на ринку:

  1. Toyota RAV4 – втрата 30,9% вартості за 5 років ($9233).
  2. Toyota 4Runner – 31,3% ($12753).
  3. Subaru Crosstrek – 33% ($8511).
  4. Jeep Wrangler – 33,9% ($10888).
  5. Honda HR-V – 34,0% ($8640).
  6. Honda CR-V – 35,2% ($10602).
  7. Subaru Forester – 37,9% ($11378).
  8. Mercedes G-Class – 38,8% ($57548).
  9. Toyota Highlander – 42,1% ($17023).
  10. Lexus RX 350 – 42,7% ($20914).
  11. Honda Passport – 46,3% ($20730).
  12. GMC Yukon – 52,4% ($35032).
  13. Chevrolet Tahoe – 52,6% ($27601).
  14. Chevrolet Suburban – 55,6% ($34166).
  15. Lincoln Aviator – 55,9% ($32140).
Jaguar I-Pace, найліквідніші кросовери, Найменш ліквідні кросовери Fullscreen
Електрокар Jaguar I-Pace дешевшає на 72,2% за 5 років
Фото: Jaguar

Найменш ліквідний кросовер — електромобіль Jaguar I-Pace, який дешевшає на 72,2% за 5 років. В абсолютних цифрах найбільша втрата вартості в Range Rover — 67 858 доларів.

Важливо
Недорогі та безпроблемні: визначено найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)
Недорогі та безпроблемні: визначено найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)

Найменш ліквідні кросовери сучасності:

  1. Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості за 5 років ($51953).
  2. Infiniti QX80 – 65,0% ($53571)
  3. Maserati Levante – 63,7% ($64991).
  4. Tesla Model X – 63,4% ($53846).
  5. Range Rover – 62,9% ($67858).
  6. Cadillac Escalade ESV – 61,8% ($54886).
  7. Audi Q7 – 61,6% ($37256).
  8. Infiniti QX60 – 61,5% ($30888).
  9. Land Rover Discovery – 60,9% ($36635).
  10. Tesla Model Y – 60,4% ($36225).
  11. Lincoln Navigator – 60,3% ($62069).
  12. Nissan Armada – 60,0% ($33914).
  13. Jaguar F-Pace – 59,8% ($34113).
  14. Cadillac XT5 – 59,6% ($26398).
  15. Kia Niro EV – 59,2% ($23439).

Раніше Фокус розповідав, що за гібридами Toyota вишикувалися черги по всьому світу.

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