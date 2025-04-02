Названо найліквідніші та найменш ліквідні кросовери сучасності (фото)

У США провели дослідження ліквідності авто. Експерти визначили, які кросовери найбільше та найменше втрачають у ціні за 5 років володіння.

Related video

Найліквідніші та найменш ліквідні автомобілі назвали на сайті iSeeCars.

Експерти вивчили тисячі оголошень про продаж кросоверів із пробігом віком 5 років та визначили, наскільки вони подешевшали.

Toyota RAV4 — найліквідніший кросовер Фото: Toyota

Встановлено і певні закономірності авторинку. Бензинові кросовери менше втрачають в ціні, аніж електромобілі, а масові моделі ліквідніші за преміальні.

Найліквідніші кросовери — японські, а лідером рейтингу стала Toyota RAV4.

Найліквідніші кросовери на ринку:

Toyota RAV4 – втрата 30,9% вартості за 5 років ($9233). Toyota 4Runner – 31,3% ($12753). Subaru Crosstrek – 33% ($8511). Jeep Wrangler – 33,9% ($10888). Honda HR-V – 34,0% ($8640). Honda CR-V – 35,2% ($10602). Subaru Forester – 37,9% ($11378). Mercedes G-Class – 38,8% ($57548). Toyota Highlander – 42,1% ($17023). Lexus RX 350 – 42,7% ($20914). Honda Passport – 46,3% ($20730). GMC Yukon – 52,4% ($35032). Chevrolet Tahoe – 52,6% ($27601). Chevrolet Suburban – 55,6% ($34166). Lincoln Aviator – 55,9% ($32140).

Електрокар Jaguar I-Pace дешевшає на 72,2% за 5 років Фото: Jaguar

Найменш ліквідний кросовер — електромобіль Jaguar I-Pace, який дешевшає на 72,2% за 5 років. В абсолютних цифрах найбільша втрата вартості в Range Rover — 67 858 доларів.

Важливо

Недорогі та безпроблемні: визначено найнадійніші компактні кросовери з пробігом (фото)

Найменш ліквідні кросовери сучасності:

Jaguar I-Pace – втрата 72,2% вартості за 5 років ($51953). Infiniti QX80 – 65,0% ($53571) Maserati Levante – 63,7% ($64991). Tesla Model X – 63,4% ($53846). Range Rover – 62,9% ($67858). Cadillac Escalade ESV – 61,8% ($54886). Audi Q7 – 61,6% ($37256). Infiniti QX60 – 61,5% ($30888). Land Rover Discovery – 60,9% ($36635). Tesla Model Y – 60,4% ($36225). Lincoln Navigator – 60,3% ($62069). Nissan Armada – 60,0% ($33914). Jaguar F-Pace – 59,8% ($34113). Cadillac XT5 – 59,6% ($26398). Kia Niro EV – 59,2% ($23439).

Раніше Фокус розповідав, що за гібридами Toyota вишикувалися черги по всьому світу.

Також ми писали, що Дональд Трамп запровадив мито на всі імпортні автомобілі.