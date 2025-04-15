В Украине презентовали недорогой кроссовер MG с расходом 5 л на 100 км (фото)

На украинский рынок выходит новый MG ZS второго поколения. Недорогой кроссовер будет продаваться в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 194 л. с.

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Новый MG ZS подрос до 4,43 м в длину при колесной базе 2,61 м. Дизайн кроссовера знакомый, однако стал более выразительным: у него более профилированные боковины, более широкая решетка радиатора и более элегантные диодные фары.

Дизайн кроссовера стал более выразительным Фото: Тарас Брязгунов

В салоне улучшили отделку и уже в базовой версии установлен 10,25-дюймовый тачскрин. Новый кроссовер MG ZS стал просторнее внутри и имеет вместительный (443-1457 л) багажник.

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Базовая комплектация MG ZS STD (стоимостью от $18 680) включает кондиционер, 16-дюймовые диски, камеру и задний парктроник.

Гибридная версия модели расходует 5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Топовый вариант LUX (от $23 800) добавляет 18-дюймовые колеса, бесключевой доступ, цифровой щиток приборов, климат-контроль, люк, датчик дождя, электропривод водительского сиденья, подогрев кресел, камеры кругового обзора.

Фото: Тарас Брязгунов

Новый MG ZS в Украине представили в 194-сильной гибридной модификации. Силовая установка оснащена первой в мире 3-ступенчатой гибридной трансмиссией и имеет 8 различных режимов работы. Средний расход топлива — 5 л на 100 км. Этот вариант предлагается в исполнении LUX по цене от $26 980.

Кроссовер получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Также недорогой кроссовер MG доступен в 1,5-литровых бензиновых версиях — 115-сильной атмосферной и 170-сильной с турбонаддувом. Можно выбрать механическую КПП или вариатор. А вот электромобиль MG ZS не планируется, ведь вскоре его заменит совершенно новая модель.

Объем багажника составляет 443-1457 л Фото: Тарас Брязгунов

Новый MG ZS — первая премьера бренда на украинском рынке в этом году. Вскоре к ней присоединятся старший брат MG HS нового поколения и электрический спорткар Cyberster.

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