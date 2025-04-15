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Авто

В Украине презентовали недорогой кроссовер MG с расходом 5 л на 100 км (фото)

MG ZS 2025, MG ZS, новый MG ZS, кроссовер MG
Фото: Тарас Брязгунов | Новый MG ZS выходит на украинский рынок

На украинский рынок выходит новый MG ZS второго поколения. Недорогой кроссовер будет продаваться в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 194 л. с.

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Кроссовер MG ZS 2025 представили в Киеве и журналисту Фокуса удалось побывать на его презентации.

Новый MG ZS подрос до 4,43 м в длину при колесной базе 2,61 м. Дизайн кроссовера знакомый, однако стал более выразительным: у него более профилированные боковины, более широкая решетка радиатора и более элегантные диодные фары.

MG ZS, новый MG ZS, MG ZS 2025, кроссовер MG Fullscreen
Дизайн кроссовера стал более выразительным
Фото: Тарас Брязгунов

В салоне улучшили отделку и уже в базовой версии установлен 10,25-дюймовый тачскрин. Новый кроссовер MG ZS стал просторнее внутри и имеет вместительный (443-1457 л) багажник.

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Базовая комплектация MG ZS STD (стоимостью от $18 680) включает кондиционер, 16-дюймовые диски, камеру и задний парктроник.

новый MG ZS, MG ZS 2025, кроссовер MG Fullscreen
Гибридная версия модели расходует 5 л на 100 км
Фото: Тарас Брязгунов

Топовый вариант LUX (от $23 800) добавляет 18-дюймовые колеса, бесключевой доступ, цифровой щиток приборов, климат-контроль, люк, датчик дождя, электропривод водительского сиденья, подогрев кресел, камеры кругового обзора.

кроссовер MG ZS, новый MG ZS, MG ZS 2025, MG ZS 2025, кроссовер MG Fullscreen
Фото: Тарас Брязгунов

Новый MG ZS в Украине представили в 194-сильной гибридной модификации. Силовая установка оснащена первой в мире 3-ступенчатой гибридной трансмиссией и имеет 8 различных режимов работы. Средний расход топлива — 5 л на 100 км. Этот вариант предлагается в исполнении LUX по цене от $26 980.

салон MG ZS, новый MG ZS, MG ZS 2025, кроссовер MG Fullscreen
Кроссовер получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин
Фото: Тарас Брязгунов

Также недорогой кроссовер MG доступен в 1,5-литровых бензиновых версиях — 115-сильной атмосферной и 170-сильной с турбонаддувом. Можно выбрать механическую КПП или вариатор. А вот электромобиль MG ZS не планируется, ведь вскоре его заменит совершенно новая модель.

багажник MG ZS, новый MG ZS, MG ZS 2025, MG ZS 2025, кроссовер MG Fullscreen
Объем багажника составляет 443-1457 л
Фото: Тарас Брязгунов

Новый MG ZS — первая премьера бренда на украинском рынке в этом году. Вскоре к ней присоединятся старший брат MG HS нового поколения и электрический спорткар Cyberster.

Ранее Фокус рассказывал о новом доступном конкуренте VW ID.4 от MG.

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