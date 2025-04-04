На украинский рынок вышел новый спортивный кроссовер из Испании (фото)

Линейку Cupra в Украине расширила новая модель Terramar. Компактный кроссовер со спортивным характером уже вышел на наш рынок.

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Кроссовер дебютировал с 2,0-литровыми турбомоторами на 204 и 265 сил Фото: Фокус

Новый Cupra Terramar — на данный момент самый большой кроссовер в линейке марки. 4,5-метровое авто построено на платформе MQB Evo, то есть родственное VW Tiguan. Terramar отличается ярким дизайном с выраженным "носом", раздутыми крыльями и высокой оконной линией. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами.

Отделка салона Cupra Terramar разбавлена бронзовыми вставками. Кроссовер оснащен цифровым щитком приборов и большим 12,9-дюймовым тачскрином.

4,5-метровый кроссовер на данный момент является самым большим в линейке Cupra Фото: Фокус

Спортивные передние сиденья Cupra Terramar разделены высокой консолью. Кроссовер имеет большой 642-литровый багажник.

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Среди стандартного и дополнительного оборудования Cupra Terramar — матричные фары, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, парковочный автопилот. Цена Cupra Terramar в Украине стартует с 39 990 евро.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Фокус

Новый Cupra Terramar в Украине дебютирует в полноприводных версиях с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 204 и 265 л. с. Более мощный вариант способен разогнаться до сотни за 5,9 с.

Объем багажника Cupra Terramar составляет 642 л Фото: Фокус

Позже появится 1,4-литровый переднеприводный вариант мощностью 150 сил. Все версии модели получили 7-ступенчатый робот DSG.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел заряженный 635-сильный вариант Land Rover Defender.

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