На український ринок вийшов новий спортивний кросовер з Іспанії (фото)
Лінійку Cupra в Україні розширила нова модель Terramar. Компактний кросовер зі спортивним характером уже вийшов на наш ринок.
Модель офіційно представили в Києві і Фокусу вдалося побувати на її презентації.
Новий Cupra Terramar — наразі найбільший кросовер у лінійці марки. 4,5-метрове авто збудоване на платформі MQB Evo, тобто споріднене з VW Tiguan. Terramar вирізняється яскравим дизайном із вираженим "носом", роздутими крилами та високою віконною лінією. Широка решітка радіатора поєднується із розкосими фарами.
Оздоблення салону Cupra Terramar розбавлене бронзовими вставками. Кросовер оснащений цифровим щитком приладів та великим 12,9-дюймовим тачскріном.
Спортивні передні сидіння Cupra Terramar розділені високою консоллю. Кросовер має великий 642-літровий багажник.
Серед стандартного та додаткового обладнання Cupra Terramar – матричні фари, проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, паркувальний автопілот. Ціна Cupra Terramar в Україні стартує з 39 990 євро.
Новий Cupra Terramar в Україні дебютує в повнопривідних версіях із 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 204 та 265 к. с. Потужніший варіант здатен розігнатися до сотні за 5,9 с.
Пізніше з'явиться 1,4-літровий передньопривідний варіант потужністю 150 сил. Усі версії моделі отримали 7-ступінчастий робот DSG.
До речі, нещодавно на український ринок вийшов заряджений 635-сильний варіант Land Rover Defender.
Також Фокус писав, що в Україні презентували нові Citroen, Opel та Peugeot.