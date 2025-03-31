На український ринок вийшов потужніший конкурент Mercedes-AMG G63 від Land Rover (фото)

В Україну привезли новий Land Rover Defender OCTA. Це найпотужніша і найшвидша версія британської моделі.

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Defender OCTA від Jaguar Land Rover — екстремальний конкурент Mercedes-AMG G63 4x4² із кращою динамікою. Авто оснащене 4,4-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 635 к. с. і 800 Н∙м.

Фото: Land Rover

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Ще жоден Land Rover не був настільки швидким.

Покращити керованість Defender OCTA покликані розширена колія, пневмопідвіска з сситемою контроль кренів і адаптивні амортизатори, з’єднані між собою. Сповільнюють позашляховик гальма Brembo діаметром 400 мм.

Позашляхові якості авто покращили Фото: Land Rover

Крім того, збільшено на 28 мм кліренс Defender OCTA і встановлено 33-дюймові позашляхові шини Goodyear Advanced All-Terrain Tyre. З’явилися і додаткові режими їзди.

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Новий Land Rover Defender OCTA вирізняється зміненою передньою частиною та розширеними колісними арками. У салоні з’явилися спортивні сидіння та змінене оздоблення.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Land Rover

Ціна Land Rover Defender OCTA в Україні стартує з 8,9 млн гривень. Разом зі стандартною моделлю доступний і лімітований варіант Edition One з особливим матовим кольором кузова, покращеним оздобленням салону та розширеною комплектацією.

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