На український ринок вийшов потужніший конкурент Mercedes-AMG G63 від Land Rover (фото)
В Україну привезли новий Land Rover Defender OCTA. Це найпотужніша і найшвидша версія британської моделі.
Подробиці зарядженого позашляховика розкрили на офіційному сайті Land Rover в Україні.
Defender OCTA від Jaguar Land Rover — екстремальний конкурент Mercedes-AMG G63 4x4² із кращою динамікою. Авто оснащене 4,4-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 635 к. с. і 800 Н∙м.
Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Ще жоден Land Rover не був настільки швидким.
Покращити керованість Defender OCTA покликані розширена колія, пневмопідвіска з сситемою контроль кренів і адаптивні амортизатори, з’єднані між собою. Сповільнюють позашляховик гальма Brembo діаметром 400 мм.
Крім того, збільшено на 28 мм кліренс Defender OCTA і встановлено 33-дюймові позашляхові шини Goodyear Advanced All-Terrain Tyre. З’явилися і додаткові режими їзди.Важливо
Новий Land Rover Defender OCTA вирізняється зміненою передньою частиною та розширеними колісними арками. У салоні з’явилися спортивні сидіння та змінене оздоблення.
Ціна Land Rover Defender OCTA в Україні стартує з 8,9 млн гривень. Разом зі стандартною моделлю доступний і лімітований варіант Edition One з особливим матовим кольором кузова, покращеним оздобленням салону та розширеною комплектацією.
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