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На український ринок вийшов потужніший конкурент Mercedes-AMG G63 від Land Rover (фото)

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Фото: Land Rover | Defender OCTA — заряджена 635-сильна версія позашляховика

В Україну привезли новий Land Rover Defender OCTA. Це найпотужніша і найшвидша версія британської моделі.

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Подробиці зарядженого позашляховика розкрили на офіційному сайті Land Rover в Україні.

Defender OCTA від Jaguar Land Rover — екстремальний конкурент Mercedes-AMG G63 4x4² із кращою динамікою. Авто оснащене 4,4-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 635 к. с. і 800 Н∙м.

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Фото: Land Rover

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Ще жоден Land Rover не був настільки швидким.

Покращити керованість Defender OCTA покликані розширена колія, пневмопідвіска з сситемою контроль кренів і адаптивні амортизатори, з’єднані між собою. Сповільнюють позашляховик гальма Brembo діаметром 400 мм.

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Позашляхові якості авто покращили
Фото: Land Rover

Крім того, збільшено на 28 мм кліренс Defender OCTA і встановлено 33-дюймові позашляхові шини Goodyear Advanced All-Terrain Tyre. З’явилися і додаткові режими їзди.

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Новий Land Rover Defender OCTA вирізняється зміненою передньою частиною та розширеними колісними арками. У салоні з’явилися спортивні сидіння та змінене оздоблення.

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У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: Land Rover

Ціна Land Rover Defender OCTA в Україні стартує з 8,9 млн гривень. Разом зі стандартною моделлю доступний і лімітований варіант Edition One з особливим матовим кольором кузова, покращеним оздобленням салону та розширеною комплектацією.

До речі, нещодавно в Україні дебютували нові моделі Citroen, Peugeot та Opel.

Також Фокус писав, що на український ринок вийшов дешевий кросовер Renault.