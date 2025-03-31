На украинский рынок вышел более мощный конкурент Mercedes-AMG G63 от Land Rover (фото)

В Украину привезли новый Land Rover Defender OCTA. Это самая мощная и быстрая версия британской модели.

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Defender OCTA от Jaguar Land Rover — экстремальный конкурент Mercedes-AMG G63 4x4² с лучшей динамикой. Авто оснащено 4,4-литровым V8 твин-турбо, который развивает 635 л.с. и 800 Н∙м.

Фото: Land Rover

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Еще ни один Land Rover не был настолько быстрым.

Улучшить управляемость Defender OCTA призваны расширенная колея, пневмоподвеска с системой контроля кренов и адаптивные амортизаторы, соединенные между собой. Замедляют внедорожник тормоза Brembo диаметром 400 мм.

Внедорожные качества авто улучшили Фото: Land Rover

Кроме того, увеличен на 28 мм клиренс Defender OCTA и установлены 33-дюймовые внедорожные шины Goodyear Advanced All-Terrain Tyre. Появились и дополнительные режимы езды.

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Новый Land Rover Defender OCTA отличается измененной передней частью и расширенными колесными арками. В салоне появились спортивные сиденья и измененная отделка.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Land Rover

Цена Land Rover Defender OCTA в Украине стартует с 8,9 млн гривен. Вместе со стандартной моделью доступен и лимитированный вариант Edition One с особым матовым цветом кузова, улучшенной отделкой салона и расширенной комплектацией.

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