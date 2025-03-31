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Авто

На украинский рынок вышел более мощный конкурент Mercedes-AMG G63 от Land Rover (фото)

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Фото: Land Rover | Defender OCTA — заряженная 635-сильная версия внедорожника

В Украину привезли новый Land Rover Defender OCTA. Это самая мощная и быстрая версия британской модели.

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Подробности заряженного внедорожника раскрыли на официальном сайте Land Rover в Украине.

Defender OCTA от Jaguar Land Rover — экстремальный конкурент Mercedes-AMG G63 4x4² с лучшей динамикой. Авто оснащено 4,4-литровым V8 твин-турбо, который развивает 635 л.с. и 800 Н∙м.

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Фото: Land Rover

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Еще ни один Land Rover не был настолько быстрым.

Улучшить управляемость Defender OCTA призваны расширенная колея, пневмоподвеска с системой контроля кренов и адаптивные амортизаторы, соединенные между собой. Замедляют внедорожник тормоза Brembo диаметром 400 мм.

Land Rover Defender, Land Rover Defender OCTA, Land Rover, новый Land Rover Defender Fullscreen
Внедорожные качества авто улучшили
Фото: Land Rover

Кроме того, увеличен на 28 мм клиренс Defender OCTA и установлены 33-дюймовые внедорожные шины Goodyear Advanced All-Terrain Tyre. Появились и дополнительные режимы езды.

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Новый Land Rover Defender OCTA отличается измененной передней частью и расширенными колесными арками. В салоне появились спортивные сиденья и измененная отделка.

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В салоне установлены спортивные кресла
Фото: Land Rover

Цена Land Rover Defender OCTA в Украине стартует с 8,9 млн гривен. Вместе со стандартной моделью доступен и лимитированный вариант Edition One с особым матовым цветом кузова, улучшенной отделкой салона и расширенной комплектацией.

Кстати, недавно в Украине дебютировали новые модели Citroen, Peugeot и Opel.

Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел дешевый кроссовер Renault.