Внедорожный монстр: Land Rover показал сверхмощного конкурента "Гелендвагена" (фото)

Новый Land Rover Defender Octa оснащен 5,0-литровым компрессорным V8 на 635 сил. Внедорожник стартует до сотни за 4 с и отличается превосходной проходимостью.

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Линейку Land Rover Defender 2024 пополнил экстремальный вариант OCTA. Заряженный внедорожник покажут публике 11 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде, а пока на официальном сайте Land Rover рассказали о модели.

Авто получило 33-дюймовые внедорожные шины Фото: Land Rover

OCTA в переводе с латыни означает "восемь". Название версии намекает, что под капотом установлен V8: этот 5,0-литровый компрессорный двигатель развивает 635 л.с. и 800 Н∙м.

С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Таким образом, новый Land Rover Defender OCTA мощнее и быстрее основного конкурента Mercedes-AMG G63 4x4².

Разгон до сотни занимает 4 с Фото: Land Rover

К тому же, внедорожнику улучшили и так отличную проходимость. Ему увеличили на 28 мм клиренс и усилили подвеску с адаптивными амортизаторами. За замедление отвечают тормоза Brembo диаметром 400 мм.

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Конечно же, в арсенале Land Rover Defender OCTA — полный привод с понижающей передачей и система Terrain Response с режимами для разных типов бездорожья.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Land Rover

Отличить новый Land Rover Defender OCTA можно по измененной передней части, расширенным колесным аркам и огромным 33-дюймовым шинам Goodyear Advanced All-Terrain Tyre для бездорожья.

Land Rover Defender OCTA отличается превосходной проходимостью Фото: Land Rover

Салон Land Rover Defender отделали особыми износостойкими материалами (тканью или кожей). Кроме того, установлены спортивные сиденья. Цена внедорожника стартует со 152 000 долларов.

Кстати, недавно презентовали роскошный пикап Land Rover Defender.

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