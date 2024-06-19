Land Rover возродит знаменитую модель в новом формате

Под брендом Freelander будут выпускать электрические кроссоверы. Новые модели предложат с 800-вольтными силовыми установками мощностью до 560 сил.

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Land Rover собирается обновить модель Freelander. Под этим названием выпустят целое семейство кроссоверов. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Как известно, Land Rover изменил стратегию и будет выпускать авто под отдельными брендами Defender, Discovery и Range Rover. Теперь стало известно, что к ним присоединится Freelander.

Land Rover Freelander выпускали с 1997 по 2015 год Фото: Land Rover

Под маркой Freelander планируют продавать электромобили. Их будут выпускать в Китае и разрабатывать совместно с концерном Chery.

Именно в Chery передадут Land Rover электрическую платформу E0X для Freelander. То есть электромобили Freelander будут "родственниками" моделей Chery Exeed.

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Архитектура E0X позволяет создавать электрические кроссоверы с задним и полным приводом и с 800-вольтными силовыми установками мощностью до 562 сил.

Электромобили Chery Exeed оснащаются батареями емкостью до 98 кВт∙ч. В частности, кроссовер Exeed Exlantix ET способен проехать до 760 км без подзарядки.

Напомним, что кроссовер Land Rover Freelander выпускали с 1997 по 2015 год и всего выпустили почти полмиллиона авто двух поколений. На смену ему пришел Land Rover Discovery Sport.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий Range Rover Sport с ярким тюнингом.

Также Фокус рассказывал об экстремальном 650-сильном Land Rover.