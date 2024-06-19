Land Rover відродить знамениту модель у новому форматі

Під брендом Freelander випускатимуть електричні кросовери. Нові моделі запропонують із 800-вольтними силовими установками потужністю до 560 сил.

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Land Rover збирається оновити модель Freelander. Під цією назвою випустять ціле сімейство кросоверів. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Як відомо, Land Rover змінив стратегію і випускатиме авто під окремими брендами Defender, Discovery та Range Rover. Тепер стало відомо, що до них долучиться Freelander.

Land Rover Freelander випускали з 1997 по 2015 рік Фото: Land Rover

Під маркою Freelander планують продавати електромобілі. Їх будуть випускати в Китаї та розроблятимуть спільно з концерном Chery.

Саме в Chery передадуть Land Rover електричну платформу E0X для Freelander. Тобто електромобілі Freelander будуть "родичами" моделей Chery Exeed.

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Архітектура E0X дозволяє створювати електричні кросовери із заднім та повним приводом та із 800-вольтними силовими установками потужністю до 562 сил.

Електромобілі Chery Exeed оснащують батареями ємністю до 98 кВт∙год. Зокрема, кросовер Exeed Exlantix ET здатен проїхати до 760 км без підзарядки.

Нагадаємо, що кросовер Land Rover Freelander випускали з 1997 по 2015 рік і всього випустили майже півмільйона авто двох поколінь. На зміну йому прийшов Land Rover Discovery Sport.

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