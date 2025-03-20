MG показала недорогого соперника Volkswagen ID.3 с запасом хода более 400 км (фото)

Новый MG4 2025 подрастет в размерах и изменится внешне. Базовый электромобиль получит 163-сильный мотор.

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Опубликованы первые официальные фото MG4 EV второго поколения. Электрический хэтчбек С-класса дебютирует в Китае в ближайшие месяцы, а в Европе появится летом. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль MG4 на данный момент является самой популярной моделью марки на европейском рынке. Новая генерация хэтчбека остается верной изначальной концепции. Ее главным конкурентом будет Volkswagen ID.3, который, кстати, недавно существенно подешевел.

Фонари украшены оригинальным узором Фото: MG

Новый MG4 сохраняет знакомый стиль передней части с выраженным "носом" и узкими диодными фарами. Вместе с тем, в дизайне стало меньше граней и больше плавных линий. В профиль авто напоминает младшего брата MG3. Оригинальные фонари украшены узором в виде стрелок. Хэтчбек существенно подрос в размерах, однако стал легче — 1485 кг.

Габариты MG4 2025:

длина — 4395 мм;

ширина — 1842 мм;

высота — 1551 мм;

колесная база — 2750 мм.

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Салон MG4 EV не показали, зато частично раскрыли характеристики электрокара. Базовая заднеприводная версия получит 163-сильный мотор, а ее максимальную скорость ограничат на отметке 160 км/ч. Также известно, что авто оснастят литий-железо-фосфатной (LFP) батареей. Запас хода авто превысит 400 км.

Базовая версия получит 163-сильный электромотор Фото: MG

Ожидаются и более мощные версии модели, ведь сейчас электромобиль MG4 предлагают в вариантах мощностью до 435 л.с.

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