MG показала недорогого соперника Volkswagen ID.3 с запасом хода более 400 км (фото)
Новый MG4 2025 подрастет в размерах и изменится внешне. Базовый электромобиль получит 163-сильный мотор.
Опубликованы первые официальные фото MG4 EV второго поколения. Электрический хэтчбек С-класса дебютирует в Китае в ближайшие месяцы, а в Европе появится летом. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль MG4 на данный момент является самой популярной моделью марки на европейском рынке. Новая генерация хэтчбека остается верной изначальной концепции. Ее главным конкурентом будет Volkswagen ID.3, который, кстати, недавно существенно подешевел.
Новый MG4 сохраняет знакомый стиль передней части с выраженным "носом" и узкими диодными фарами. Вместе с тем, в дизайне стало меньше граней и больше плавных линий. В профиль авто напоминает младшего брата MG3. Оригинальные фонари украшены узором в виде стрелок. Хэтчбек существенно подрос в размерах, однако стал легче — 1485 кг.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора
Газ в Украине подорожает: какими будут новые тарифы для населения
Прикрывал F-16 и бросал бомбы: в РФ заявили о боях с ВСУ на Белгородщине и эвакуации населения
Габариты MG4 2025:
- длина — 4395 мм;
- ширина — 1842 мм;
- высота — 1551 мм;
- колесная база — 2750 мм.
Салон MG4 EV не показали, зато частично раскрыли характеристики электрокара. Базовая заднеприводная версия получит 163-сильный мотор, а ее максимальную скорость ограничат на отметке 160 км/ч. Также известно, что авто оснастят литий-железо-фосфатной (LFP) батареей. Запас хода авто превысит 400 км.
Ожидаются и более мощные версии модели, ведь сейчас электромобиль MG4 предлагают в вариантах мощностью до 435 л.с.
Кстати, недавно рассекретили флагманский электрокроссовер MG, который станет преемником модели Marvel R.
Также Фокус рассказывал, что в Украину привезут недорогой электрический спорткар MG с дверями как у Lamborghini.
Читать также
Протаранил стену и сбил "ребенка": автопилот Tesla провалил простые тесты (видео)
Расходует 1,7 л на 100 км: Yamaha выпустила гибридный мотоцикл за $1500 (фото, видео)
Немецкое качество: обнаружен Mercedes E-Class с пробегом более 800 000 км (видео)
Дешевле Duster: самый доступный кроссовер Volkswagen выходит на рынок (фото)