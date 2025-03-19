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Авто

Новый флагман: рассекречен более доступный конкурент Tesla Model Y от MG (фото)

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Фото: Auto Week | Электрокроссовер внешне похож на MG4

Новый электромобиль MG будет преемником модели Marvel R. Кроссовер позиционируют как более доступную альтернативу Tesla Model Y и Audi Q4 e-tron.

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В линейке MG появится новый электрический кроссовер. Флагманская модель дебютирует в конце 2025 или в начале 2026 года, однако первые ее изображения уже попали в интернет. Их опубликовало нидерландское издание Auto Week.

кроссовер MG, MG Marvel, электромобиль MG Fullscreen
Новинка станет преемником MG Marvel R
Фото: Auto Week

Новая модель заменит электрический кроссовер MG Marvel R, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Впрочем, пока не известно, сохранит ли она это название. В MG новинку называют более доступным конкурентом Tesla Model Y и Audi Q4 e-tron.

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Судя по изображениям, передняя часть авто выдержана в духе хэтчбека MG4 — у авто выраженный "нос" и тоненькие фары. Однако видно, что кроссовер значительно больше. Фонари кроссовера соединены диодной полосой.

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Информации о новом электрокроссовере MG пока немного. Не исключено, что именно у MG4 позаимствуют электрическую платформу для него.

электромобиль MG, кроссовер MG Fullscreen
Электрокроссовер станет более доступной альтернативой Tesla Model Y
Фото: Auto Week

Как известно, электромобиль MG4 выпускают в заднеприводных модификациях мощностью 170, 204 и 245 л. с., а также в полноприводном 435-сильном варианте. На разных рынках для модели предлагают аккумуляторные батареи емкостью 51, 64 и 77 кВт∙ч.

Между прочим, недавно стало известно, что в Украине появится недорогой электрический спорткар MG с дверями как у Lamborghini.

Также Фокус рассказывал о доступном электрокроссовере MG для Европы.

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