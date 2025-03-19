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Авто

Новий флагман: розсекречено доступнішого конкурента Tesla Model Y від MG (фото)

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Фото: Auto Week | Електрокросовер зовні схожий на MG4

Новий електромобіль MG буде наступником моделі Marvel R. Кросовер позиціонують як доступнішу альтернативу Tesla Model Y і Audi Q4 e-tron.

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У лінійці MG з’явиться новий електричний кросовер. Флагманська модель дебютує у кінці 2025 або на початку 2026 року, проте перші її зображення уже потрапили в інтернет. Їх опублікувало нідерландське видання Auto Week.

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Новинка стане наступником MG Marvel R
Фото: Auto Week

Нова модель замінить електричний кросовер MG Marvel R, який свого часу побував на тесті Фокусу. Утім наразі не відомо, чи збереже вона цю назву. У MG новинку називають доступнішим конкурентом Tesla Model Y та Audi Q4 e-tron.

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Судячи із зображень, передня частина авто витримана в дусі хетчбека MG4 – в авто виражений "ніс" та тоненькі фари. Однак видно, що кросовер значно більший. Ліхтарі кросовера з’єднані діодною смугою.

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Інформації про новий електрокросовер MG поки небагато. Не виключено, що саме в MG4 запозичать електричну платформу для нього.

електромобіль MG, кросовер MG Fullscreen
Електрокросовер стане доступнішою альтернативою Tesla Model Y
Фото: Auto Week

Як відомо, електромобіль MG4 випускають у задньопривідних модифікаціях потужністю 170, 204 та 245 к. с., а також у повнопривідному 435-сильному варіанті. На різних ринках для моделі пропонують акумуляторні батареї ємністю 51, 64 та 77 кВт∙год.

Між іншим, нещодавно стало відомо, що в Україні з'явиться недорогий електричний спорткар MG із дверима як у Lamborghini.

Також Фокус розповідав про доступний електрокросовер MG для Європи.

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