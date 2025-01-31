На европейский рынок выходит британский конкурент Fabia и Sandero за 15 000 евро (фото)

Новый MG3 получил недорогую бензиновую версию мощностью 115 сил. Хэтчбек отличается богатой базовой комплектацией.

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Линейка MG3 третьего поколения вскоре будет расширена — к гибридной версии присоединится более доступный бензиновый вариант. Хэтчбек вскоре поступит в продажу по цене примерно от 15 000 евро, причем первые авто уже начали прибывать в Европу. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Бензиновый MG3 2025 бросит вызов Dacia/Renault Sandero, а также базовым версиям Skoda Fabia. Он оснащен 1,5-литровой четверкой на 115 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

Хэтчбек расходует 6,1 л/100 км в смешанном цикле Фото: MG

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 10,8 с и развить 185 км/ч. Средний расход топлива составляет 6,1 л/100 км.

Внешне и внутри новый MG3 с бензиновым двигателем почти ничем не отличается от гибрида. Объем багажника также не изменился и составляет 293-983 л.

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Хэтчбек MG3 в бензиновом исполнении будет продаваться в двух версиях. Базовый вариант Standard получил цифровой щиток приборов, 10,25-дюймовый тачскрин, климат-контроль, аудиосистему, парктроник, навигацию, адаптивный круиз-контроль.

Хэтчбек достаточно богато оснащен Фото: MG

Вариант Comfort добавляет запуск с кнопки, камеру, подогрев кресел и 16-дюймовые литые диски. Все версии получили системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Кстати, недавно бензиновые модификации получил и новый кроссовер MG ZS.

Также Фокус писал, что в Украине появился недорогой седан MG за $17 200.