На європейський ринок виходить британський конкурент Fabia і Sandero за 15 000 євро (фото)

Новий MG3 отримав недорогу бензинову версію потужністю 115 сил. Хетчбек вирізняється багатою базовою комплектацією.

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Лінійку MG3 третього покоління незабаром буде розширено — до гібридної версії приєднається доступніший бензиновий варіант. Хетчбек незабаром надійде в продаж за ціною приблизно від 15 000 євро, причому перші авто вже почали прибувати до Європи. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Бензиновий MG3 2025 кине виклик Dacia/Renault Sandero, а також базовим версіям Skoda Fabia. Він оснащений 1,5-літровою четвіркою на 115 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП.

Хетчбек витрачає 6,1 л/100 км у змішаному циклі Фото: MG

Автомобіль здатний розігнатися до 100 км/год за 10,8 с і розвинути 185 км/год. Середня витрата пального становить 6,1 л/100 км.

Зовні та всередині новий MG3 з бензиновим двигуном майже нічим не відрізняється від гібрида. Об'єм багажника також не змінився і становить 293-983 л.

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Хетчбек MG3 у бензиновому виконанні продаватиметься у двох версіях. Базовий варіант Standard отримав цифровий щиток приладів, 10,25-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, аудіосистему, парктронік, навігацію, адаптивний круїз-контроль.

Хетчбек досить багато оснащений Фото: MG

Варіант Comfort додає запуск з кнопки, камеру, підігрів крісел і 16-дюймові литі диски. Усі версії отримали системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

До речі, нещодавно бензинові модифікації отримав і новий кросовер MG ZS.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився недорогий седан MG за $17 200.