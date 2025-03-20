MG показала недорогого суперника Volkswagen ID.3 із запасом ходу понад 400 км (фото)
Новий MG4 2025 підросте в розмірах та зміниться зовні. Базовий електромобіль отримає 163-сильний мотор.
Опубліковано перші офіційні фото MG4 EV другого покоління. Електричний хетчбек С-класу дебютує в Китаї у найближчі місяці, а в Європі з'явиться влітку. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль MG4 наразі є найпопулярнішою моделлю марки на європейському ринку. Нова генерація хетчбека залишається вірною початковій концепції. Її головним конкурентом буде Volkswagen ID.3, який, до речі, нещодавно суттєво подешевшав.
Новий MG4 зберігає знайомий стиль передньої частини з вираженим "носом" та вузькими діодними фарами. Разом із тим, в дизайні стало менше граней і більше плавних ліній. У профіль авто нагадує молодшого брата MG3. Оригінальні ліхтарі прикрашені візерунком у вигляді стрілок. Хетчбек суттєво підріс у розмірах, проте став легшим – 1485 кг.
Читати також
Без НАТО, зброї та двох областей: якими будуть вимоги Путіна для 30-денного перемир'я
Путін підтримав ідею Трампа про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах: деталі розмови
Газ в Україні подорожчає: якими будуть нові тарифи для населення
Прикривав F-16 і кидав бомби: в РФ заявили про бої із ЗСУ на Бєлгородщині і евакуацію населення
Габарити MG4 2025:
- довжина – 4395 мм;
- ширина – 1842 мм;
- висота – 1551 мм;
- колісна база – 2750 мм.
Салон MG4 EV не показали, зате частково розкрили характеристики електрокара. Базова задньопривідна версія отримає 163-сильний мотор, а її максимальну швидкість обмежать на позначці 160 км/год. Також відомо, що авто оснастять літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю. Запас ходу авто перевищить 400 км.
Очікуються і потужніші версії моделі, адже зараз електромобіль MG4 пропонують у варіантах потужністю до 435 к. с.
До речі, нещодавно розсекретили флагманський електрокросовер MG, який стане наступником моделі Marvel R.
Також Фокус розповідав, що в Україну привезуть недорогий електричний спорткар MG із дверима як у Lamborghini.
Читати також
Протаранив стіну та збив "дитину": автопілот Tesla провалив прості тести (відео)
Витрачає 1,7 л на 100 км: Yamaha випустила гібридний мотоцикл за $1500 (фото, відео)
Німецька якість: виявлено Mercedes E-Class із пробігом понад 800 000 км (відео)
Дешевший за Duster: найдоступніший кросовер Volkswagen виходить на ринок (фото)