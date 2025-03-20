MG показала недорогого суперника Volkswagen ID.3 із запасом ходу понад 400 км (фото)

Новий MG4 2025 підросте в розмірах та зміниться зовні. Базовий електромобіль отримає 163-сильний мотор.

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Опубліковано перші офіційні фото MG4 EV другого покоління. Електричний хетчбек С-класу дебютує в Китаї у найближчі місяці, а в Європі з'явиться влітку. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль MG4 наразі є найпопулярнішою моделлю марки на європейському ринку. Нова генерація хетчбека залишається вірною початковій концепції. Її головним конкурентом буде Volkswagen ID.3, який, до речі, нещодавно суттєво подешевшав.

Ліхтарі прикрашені оригінальним візерунком Фото: MG

Новий MG4 зберігає знайомий стиль передньої частини з вираженим "носом" та вузькими діодними фарами. Разом із тим, в дизайні стало менше граней і більше плавних ліній. У профіль авто нагадує молодшого брата MG3. Оригінальні ліхтарі прикрашені візерунком у вигляді стрілок. Хетчбек суттєво підріс у розмірах, проте став легшим – 1485 кг.

Габарити MG4 2025:

довжина – 4395 мм;

ширина – 1842 мм;

висота – 1551 мм;

колісна база – 2750 мм.

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Салон MG4 EV не показали, зате частково розкрили характеристики електрокара. Базова задньопривідна версія отримає 163-сильний мотор, а її максимальну швидкість обмежать на позначці 160 км/год. Також відомо, що авто оснастять літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю. Запас ходу авто перевищить 400 км.

Базова версія отримає 163-сильний електромотор Фото: MG

Очікуються і потужніші версії моделі, адже зараз електромобіль MG4 пропонують у варіантах потужністю до 435 к. с.

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