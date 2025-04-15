В Україні презентували недорогий кросовер MG із витратою 5 л на 100 км (фото)

На український ринок виходить новий MG ZS другого покоління. Недорогий кросовер продаватимуть у бензинових та гібридних версіях потужністю до 194 к. с.

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Новий MG ZS підріс до 4,43 м завдовжки при колісній базі 2,61 м. Дизайн кросовера знайомий, проте став виразнішим: у нього більш профільовані боковини, ширша решітка радіатора та елегантніші діодні фари.

Дизайн кросовера став виразнішим Фото: Тарас Брязгунов

У салоні покращили оздоблення і уже в базовій версії встановлено 10,25-дюймовий тачскрін. Новий кросовер MG ZS став просторішим усередині та має місткий (443-1457 л) багажник.

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Базова комплектація MG ZS STD (вартістю від $18 680) включає кондиціонер, 16-дюймові диски, камеру та задній парктронік.

Гібридна версія моделі витрачає 5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Топовий варіант LUX (від $23 800) додає 18-дюймові колеса, безключовий доступ, цифровий щиток приладів, клімат-контроль, люк, датчик дощу, електропривід водійського сидіння, підігрів крісел, камери кругового огляду.

Фото: Тарас Брязгунов

Новий MG ZS в Україні представили у 194-сильній гібридній модифікації. Силова установка оснащена першою у світі 3-ступеневою гібридною трансмісією і має 8 різних режимів роботи. Середня витрата пального — 5 л на 100 км. Цей варіант пропонують у виконанні LUX за ціною від $26 980.

Кросовер отримав цифровий щиток приладів і великий тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Також недорогий кросовер MG доступний в 1,5-літрових бензинових версіях — 115-сильній атмосферній та 170-сильній з турбонаддувом. Можна обрати механічну КПП або варіатор. А от електромобіль MG ZS не планується, адже невдовзі його замінить абсолютно нова модель.

Об'єм багажника становить 443-1457 л Фото: Тарас Брязгунов

Новий MG ZS — перша прем'єра бренду на українському ринку в цьому році. Невдовзі до неї приєднаються старший брат MG HS нового покоління та електричний спорткар Cyberster.

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