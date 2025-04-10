З'явиться в Україні: MG показала суперника Toyota RAV4 із витратою 5,2 л на 100 км (фото)

Новий MG HS другого покоління отримав економічну гібридну версію. Недорогий кросовер вийде на ринок у другій половині 2025 року і продаватиметься в Україні.

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Про гібрид MG HS розповіли на сайті Car Expert.

Доступний кросовер MG HS Hybrid+ (саме так назвали нову модифікацію) стане третім варіантом моделі другого покоління. Раніше її представили із 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 169 сил та у 308-сильній плагін-гібридній версії.

Гібрид витрачає в середньому 5,2 л/100 км

Новий MG HS Hybrid+ оснащений покращеною силовою установкою від молодшого брата ZS. Бензинова 1,5-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 224 к. с. та 365 Н∙м.

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Зазначається, що витрата пального становить 5,2 л на 100 км у змішаному циклі. Кросовер MG HS Hybrid+ позиціонують, як доступнішого конкурента гібридним Hyundai Tucson, Kia Sportage та Toyota RAV4.

Зовні та всередині гібрид MG HS майже не відрізняється від бензинової версії моделі, хіба цифровий щиток приладів дещо змінений та об’єм багажника трохи менший – 507-1484 л.

MG HS Hybrid+ пропонуватимуть у багатій комплетації

Новий кросовер MG HS Hybrid+ запропонують у багатій комплектації з 12,3-дюймовим тачскріном, камерами кругового огляду та електроприводом багажника.

Гібрид MG HS очікується і в Україні. Офіційний імпортер MG повідомив Фокусу, що друге покоління кросовера з’явиться на нашому ринку цьогоріч.

Між іншим, в Україні продаватимуть і недорогий електрокросовер MG S5 із запасом ходу понад 500 км.

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