Появится в Украине: MG показала соперника Toyota RAV4 с расходом 5,2 л на 100 км (фото)

Новый MG HS второго поколения получил экономичную гибридную версию. Недорогой кроссовер выйдет на рынок во второй половине 2025 года и будет продаваться в Украине.

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О гибриде MG HS рассказали на сайте Car Expert.

Доступный кроссовер MG HS Hybrid+ (именно так назвали новую модификацию) станет третьим вариантом модели второго поколения. Ранее ее представили с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 169 сил и в 308-сильной плагин-гибридной версии.

Гибрид расходует в среднем 5,2 л/100 км

Новый MG HS Hybrid+ оснащен улучшенной силовой установкой от младшего брата ZS. Бензиновая 1,5-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 224 л. с. и 365 Н∙м.

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Отмечается, что расход топлива составляет 5,2 л на 100 км в смешанном цикле. Кроссовер MG HS Hybrid+ позиционируют, как более доступного конкурента гибридным Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota RAV4.

Внешне и внутри гибрид MG HS почти не отличается от бензиновой версии модели, разве что цифровой щиток приборов несколько изменен и объем багажника немного меньше — 507-1484 л.

MG HS Hybrid+ будут предлагать в богатой комплектации

Новый кроссовер MG HS Hybrid+ предложат в богатой комплектации с 12,3-дюймовым тачскрином, камерами кругового обзора и электроприводом багажника.

Гибрид MG HS ожидается и в Украине. Официальный импортер MG сообщил Фокусу, что второе поколение кроссовера появится на нашем рынке в этом году.

Между прочим, в Украине будут продавать и недорогой электрокроссовер MG S5 с запасом хода более 500 км.

Также Фокус писал о новом электромобиле MG 4 второго поколения.