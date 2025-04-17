В Украине вернули бесплатную автогражданку для отдельных категорий водителей

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут получать 100% компенсации за полисы автогражданки. Соответствующий проект закона №12295-д поддержала Верховная Рада.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как известно новый закон о страховании авто, который вступил в силу с 1 января 2025 года, предусматривает 50% скидку на полисы автогражданки для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Половину стоимости компенсирует Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

Законопроект №12295-д вводит дополнительную компенсацию в размере 50% из госбюджета. Одно лицо сможет получить такую скидку только на один автомобиль, который находится в его собственности и не используется в коммерческих целях.

Также устанавливаются ограничения в 2,5 л для объема двигателя внутреннего сгорания и мощности в 100 кВт (136 л. с.) для электромотора. В случае нарушения этих требований право на компенсацию теряется.

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Кроме того, допускается отсутствие у участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны полисов до 30 июня 2025 года. В этом случае компенсация убытков происходит средствами централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших в ДТП МТСБУ.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указали, что до 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имели право вообще не оформлять полис автогражданки, а в случае ДТП возмещение проводило МТСБУ.

Впрочем, новые правила автострахования требуют наличия действующих полисов ОСАГО у всех водителей, ведь без них невозможно, например, прямое урегулирование страховых случаев. В законе не была предусмотрена полная компенсация стоимости автогражданки, поэтому теперь это решили исправить.

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