Штрафы вырастут: в Раде хотят жестче наказывать перевозчиков за отказ льготникам

В Верховной Раде предлагают существенно увеличить штрафы для перевозчиков, которые отказываются бесплатно перевозить льготные категории пассажиров.

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Об этом говорится в законопроекте №13331 который уже направлен на рассмотрение профильного комитета, пишет "Укравтопром".

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Отмечается, что нардепы предложили обновить статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы предусмотреть более строгую ответственность для перевозчиков, которые отказываются перевозить льготников или искусственно ограничивают их доступ к бесплатному проезду. Законопроект также предусматривает существенное повышение штрафов за подобные нарушения.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы для перевозчиков, которые игнорируют права льготников на бесплатный проезд. Вместо действующего наказания в 850 гривен (50 необлагаемых минимумов), предусматривается новая шкала. А именно:

1700 гривен за первое нарушение;

3400 гривен — за повторное в течение года.

"Предусмотренный законопроектом размер штрафа — от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно проекту закона №13314, в Украине планируют усилить ответственность за превышение скорости. Речь не только об увеличении штрафов, но и об изменении подхода к наказанию нарушителей.

Также МВД сообщало, что процедура сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения в Украине претерпит изменения. Министерство усилит контроль и увеличит временные промежутки между экзаменами.