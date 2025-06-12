Половина нардепов имеют просроченные штрафы за нарушение ПДД: кто самые большие должники

Около половины действующих народных депутатов Украины имеют просроченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. На июнь 2025 года в статусе должников пребывают 210 из 399 парламентариев.

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Об этом со ссылкой на информацию из исполнительных производств пишет "Ненька Инфо".

По словам журналистов, больше всего неуплаченных штрафов имеет депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Против него открыто 99 производств. Сам депутат объясняет это тем, что на него оформляются машины, которые его благотворительный фонд перегоняет для бойцов Вооруженных сил Украины, а правила дорожного движения нарушают военные, которые ими пользуются.

Второй в рейтинге — нардеп от фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский с 38 открытыми против него исполнительными производствами. Из них 24 — просроченные штрафы за нарушение ПДД.

Третье место с 25 производствами занимает Владимир Тимофийчук, также от фракции "Слуга народа". Он имеет 11 просроченных штрафов за нарушения на дороге.

Штрафы за нарушение ПДД: кто еще среди должников

Более 10 долгов за штрафы имеют также нардепы Александр Фельдман ("Восстановление Украины"), Василий Вирастюк ("Слуга народа"), Артем Дмитрук (экс-нардеп, который незаконно выехал из Украины и объявлен в розыск), Александр Сухов ("Доверие") и Андрей Одарченко (бывший народный депутат, осужденный за коррупцию).

Журналисты отмечают, что часть нарушений могут быть связаны со служебными поездками или гуманитарной деятельностью парламентариев.

Напомним, 2 июня СМИ писали, что в Верховной Раде планируют ужесточить наказание перевозчиков за отказ льготникам. Парламентарии предлагают установить размер штрафа в пределах от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

28 апреля Фокус писал, что в Раде предложили увеличить компенсации за аренду жилья нардепам из-за роста потребительских цен.