Сырский запрещал строить фортификации в Днепропетровской области, — Безуглая

Марьяна Безуглая, народный депутат, которая сейчас не входит в состав какой-либо фракции, утверждает, что российские военные заходят в Днепропетровскую область. А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы запрещал строить фортификации на границе региона с Донецкой областью.

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Об этом народный депутат написала на своей странице в Facebook.

"Тем временем россияне заходят в Днепропетровскую область. Ну, это был вопрос времени, никто стену на границе областей не строил эти три года", — написала Безуглая. Она раскритиковала Днепропетровскую ОГА и заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "запрещал" строить фортификации на границе двух областей.

Пост Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

"Сырский долгое время лично запрещал строить фортификации в области и на границе с Донецкой, потому что "отобьем". Неидеологически, короче. То же самое было по оборудованию рубежей за Бахмутом, помню. И еще много чего. Логично: планирование совка на уровне плинтуса "ни шагу назад, точка", — резюмировала Безуглая.

Напомним, ранее 11 июня Марьяна Безуглая заявила, что россияне не собираются заканчивать войну, ведь они "только начали". По словам Безуглой, настоящая цель новой наступательной кампании — столица Украины.

А 9 июня она рассказывала, что россияне так быстро продвигаются в Сумской области, потому что якобы генералы и в Сумской ОВА списывают имущество.