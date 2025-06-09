"Списывают имущество": нардеп Безуглая сказала, почему ВС РФ быстро продвигаются в Сумской области

Ситуация в Сумской области продолжает ухудшаться, россияне продвигаются и захватывают территории. Народный депутат Марьяна Безуглая говорит, что благодаря наступлению оккупантов на Сумщине украинские чиновники "списывают имущество".

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Об этом Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале.

"Почему россияне так быстро продвигаются в Сумской области? Наши генералы и ОВА (предыдущий, Артюх) и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет — они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже же отступили — идите на оккупированные территории и исследуйте, убегали ли и были ли готовы", — написала она.

По ее словам, это в очередной раз "идеальный циничный схематоз" высшего генералитета и местных чиновников.

Telegram @marybezuhla Фото: скриншот

Наступление на Сумы: детали

Напомним, 3 июня Марьяна Безуглая заявляла, что Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. В этой области хуже всего подготовлены фортификационные сооружения из всех других рискованных областей.

Фокус также писал, что, по информации "Суспільного", в 10-километровой зоне приграничья Юнаковской общины в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались, поскольку боятся попасть в "военкомат".

Аналитики канала DeepState 7 июня сообщали, что россияне полностью захватили Кондратовку и Алексеевку Сумского района, где накапливает пехоту, чтобы продолжить двигаться в глубину территории. Далее ВС РФ будут пытаться войти в поселок Хотень и в Малую Корчаковку. В этом районе оккупантам удалось выйти на 20-ти километровое расстояние до Сум. Поэтому со временем, когда подтянутся экипажи, можно ожидать удары FPV-дронами по областному центу, предполагают на канале.