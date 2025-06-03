Россияне выбрали самое слабое место: укрепления на Сумщине хуже всего подготовлены, — Безуглая

Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. В этой области хуже всего подготовлены фортификационные сооружения из всех других рискованных областей.

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Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

По ее словам, оборонительные сооружения на Сумщине подготовлены ненадлежащим образом.

"Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно, — и то после скандала относительно военных сборов в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование же не понесло вообще никакой ответственности!" — написала нардеп.

Она считает, что украинцы должны быть реалистами, и посоветовала людям из Сумщины позаботиться о своей безопасности.

"Давайте будем реалистами — должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь", — подчеркнула она.

Марьяна Безуглая добавила, что Курская операция не помогла подготовить Сумскую область к обороне.

"В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск. В то же время, в Сухопутных войсках он максимально ограничивает Драпатого, просто блокируя как его организационные, так и отдельно боевые решения как руководителя восточного фронта. Драпатый отвечает за оборону Донецкой и Харьковской областей. На Сумщине Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы углубляются", — считает народный депутат.

По ее мнению, россияне оценили ситуацию и выбрали самое слабое место, поэтому наступают на Сумщине.

Россияне наступают на Сумскую область Фото: DeepStateMAP

Наступление на Сумы: что известно

Напомним, российская армия активизирует усилия по расширению фронта на севере Сумской области: по данным аналитиков, это происходит вдоль трех направлений наступления к северу и северо-востоку от города Сумы. Россияне, вероятно, стремятся провести наступательную операцию с целью захвата города, сейчас пытаясь продвинуться на расстояние, откуда смогут наносить артиллерийские удары по Сумам.

Фокус также писал, что ВС РФ должны собрать не менее 150 тысяч солдат для захвата Сумской области, но сейчас не имеют такого резерва, но они могут терроризировать население региона обстрелами.

В частности, во вторник, 3 июня, россияне нанесли удар по Сумах из реактивной артиллерии. В городе продолжается спасательная операция, известно, что есть много раненых и трое погибших.