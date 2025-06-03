Росіяни вибрали найслабше місце: укріплення на Сумщині найгірше підготовлені, – Безугла

Курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. У цій області найгірше підготовлені фортифікаційні споруди з усіх інших ризикованих областей.

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Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

За її словами, оборонні споруди на Сумщині підготовлені неналежно.

"Це вина як Генштабу ЗСУ, так і ОВА. ОВА очолював генерал Артюх, але його вдалося змістити надто пізно, — і то після скандалу щодо військових зборів у центрі міста, який мені довелося зробити публічним. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності!" — написала нардепка.

Вона вважає, що українці мають бути реалістами, і порадила людям із Сумщини подбати про свою безпеку.

"Давайте будемо реалістами — маю попередити і раджу громадянам подбати про свою безпеку та евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини, не чекаючи", — наголосила вона.

Мар'яна Безугла додала, що Курська операція не допомогла підготувати Сумську область до оборони.

"У самій Курській операції Сирський постійно намагається звинуватити Командувача ДШВ Скибюка і звільнити його, щоб поставити своїх у ДШВ та ще раз спробувати перетворити ДШВ на частину Сухопутних військ. У той же час, у Сухопутних військах він максимально обмежує Драпатого, просто блокуючи як його організаційні, так і окремо бойові рішення як керівника східного фронту. Драпатий відповідає за оборону Донецької та Харківської областей. На Сумщині Драпатого немає. Надіятись мало на що: там постійно безлад і типові тупі жорстокі рішення Сирського з мікроменеджментом. Президент рішення не приймає. Проблеми поглиблюються", — вважає народна депутатка.

На її думку, росіяни оцінили ситуацію і вибрали найслабше місце, тому наступають на Сумщині.

Росіяни наступають на Сумську область Фото: DeepStateMAP

Наступ на Суми: що відомо

Нагадаємо, російська армія активізує зусилля щодо розширення фронту на півночі Сумської області: за даними аналітиків, це відбувається вздовж трьох напрямків наступу на північ і північний схід від міста Суми. Росіяни, ймовірно, прагнуть провести наступальну операцію з метою захоплення міста, наразі намагаючись просунутися на відстань, звідки зможуть завдавати артилерійські удари по Сумах.

Фокус також писав, що ЗС РФ мають зібрати щонайменше 150 тисяч солдатів для захоплення Сумської області, але зараз не мають такого резерву, але вони можуть тероризувати населення регіону обстрілами.

Зокрема, у вівторок, 3 червня, росіяни завдали удару по Сумах з реактивної артилерії. У місті триває рятувальна операція, відомо, що є багато поранених та троє загиблих.