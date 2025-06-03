"Могут усиленно атаковать": ВС РФ приближаются к Сумам, ISW предупреждает о рисках (карта)

Российская армия активизирует усилия по расширению фронта на севере Сумской области: по данным аналитиков, это происходит вдоль трех направлений наступления к северу и северо-востоку от города Сумы. Россияне, вероятно, стремятся провести наступательную операцию с целью захвата города, сейчас пытаясь продвинуться на расстояние, откуда смогут наносить артиллерийские удары по Сумам.

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О ситуации в Сумской области и рисках для города рассказали аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 2 июня.

"Российские войска, похоже, активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области вдоль трех направлений продвижения на север и северо-восток от города Сумы", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, геолокационные кадры, обнародованные 2 июня, свидетельствуют о том, что российская армия могла продвинуться на север от Андреевки и на северо-восток от Яблоновки (на север и северо-восток от города Сумы).

ISW | карта ситуации в Сумской области

ISW цитирует украинского военного обозревателя Константин Машовец, который утверждает, что части 18-й мотострелковой дивизии 177-го морского пехотного полка ведут боевые действия вдоль линий Константиновка — Кондратовка и Владимировка — Алексеевка, к северу от областного центра.

Также обозреватель сообщал, что подразделения 104-го, 234-го и 237-го воздушно-десантных полков пытаются продвинуться вдоль линии Локня — Юнаковка и на запад от Локни, что на северо-востоке от Сум. Кроме того, по свидетельствам Машовца, ВС РФ передислоцировали подразделения 752-го мотострелкового полка, находящиеся в районе населенного пункта Локня.

Россияне продолжают усилия по созданию "буферной зоны": удастся ли захватить Сумы

Аналитики также упоминают о российских намерениях якобы создать "буферную зону" на территории Сумской области. По их данным, сейчас российские официальные лица активизировали усилия по созданию информационных поводов для того, чтобы оправдать наступательные операции, которые осуществляют ВС РФ в направлении города Сумы.

"Российские войска, вероятно, пытаются продвинуться к линии Хотень-Храповщина (к югу и юго-востоку от Андреевки и Юнаковки) на расстояние примерно 12-15 километров от города Сумы, что позволит российским войскам оказаться в пределах дальности стрельбы трубчатой артиллерии по всему городу Сумы", — отмечают аналитики.

В Институте изучения войны предполагают, что россияне могут иметь намерения применять усиленные удары беспилотников и артиллерии по городу для поддержки продвижения в направлении Сум. ВС РФ, вероятно, стремятся провести наступательную операцию с целью захвата города в будущем.

В то же время аналитики ISW считают, что российская армия вряд ли сможет достичь своих целей и захватить Сумы.

Стоит отметить, что в Украине также считают маловероятным захват ВС РФ Сум. Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский 30 мая в эфире "Еспресо" заявлял, что для этого российской армии нужна группировка около 150 тысяч.

Также Фокус 28 мая выяснял, может ли атака 60 тысяч россиян на границе угрожать Сумам.