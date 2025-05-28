Наступление на Сумы: может ли атака 60 тысяч россиян на границе угрожать областному центру

Российские войска захватили 4 населенных пункта на Сумщине и продолжают наступление. Для этого они сосредоточили на границе с Сумской областью около 60 тысяч солдат. Фокусвыяснил, какие основные цели российской армии на Сумщине, могут ли они окружить Сумы, и как Силы обороны Украины противодействуют оккупантам.

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Президент РФ Владимир Путин 22 мая заявил, что приказал создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а уже 25 мая начальник пресс-центра группировки "Север" РФ Ярослав Якимкин сообщил о продвижении оккупантов из Курской области и якобы взятии под контроль Марьино и Локни.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко 26 мая отметил, что враг пытается пересекать границу малыми группами, расширяя наступление на Сумщине. Самые активные штурмы ведутся в направлении Басовки, Журавки, а также левее Журавки — к Владимировке и Веселовке.

27 мая председатель Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил захват российской армией сел Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка в Сумской области. Жители этих сел успели эвакуироваться.

Какие цели российского наступления на Сумщине

Военный обозреватель Александр Коваленко проанализировал ситуацию в Сумской области, где российское командование, в частности группа войск "Север", в состав которой входит группировка "Курск", проводит наступательные операции. По его словам, оно ставит перед собой задачу выйти на линию Кондратовка, Алексеевка, Юнатовка. Это направление является стратегически важным, поскольку позволяет контролировать ключевую логистическую артерию от города Сумы, что имеет решающее значение для российских войск на территории Украины.

Для реализации этих планов российские оккупационные войска привлекают значительные силы, в частности передовые подразделения 18-й мотострелковой дивизии, 11-го армейского корпуса и 9-го мотострелкового полка. Их усиливают элитные формирования, такие как 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, а также подразделения 76-й десантно-штурмовой и 106-й воздушно-десантной дивизий. Как отмечает Александр Коваленко, для этого российские войска ведут основные наступательные действия в направлениях Веселовка-Водолаги, Журавка-Беловоды, Беловоды-Локня. Особенно важным для армии РФ является направление Журавка-Беловоды-Локня, где Локня является ключевой точкой из-за ее значения для контроля региона.

Среди дальновидных целей, по мнению эксперта, России все еще планирует захватить большую часть Украины:

"Российское командование имеет амбициозные планы наступления не только на Сумы, но и на Житомир, Чернигов, Киев, Черкассы, Кременчуг, Полтаву и Днепр. Они планируют наступать всюду. Это Россия, они хотят захватывать, они хотят оккупировать", — подчеркнул Фокусу Александр Коваленко.

Однако, по оценке Коваленко, их потенциал вызывает сомнения из-за нехватки ресурсов. На участке фронта длиной всего 15 километров сосредоточены значительные силы, включая мотострелковые дивизии, армейские корпуса и десантно-штурмовые подразделения, но за три месяца они достигли минимальных результатов. Это свидетельствует о низкой эффективности российских операций.

Местные жители эвакуируются из села Краснополье Сумской области из-за усиления российских бомбардировок Фото: Getty Images

По данным военного обозревателя Дениса Поповича, ссылаясь на сообщение начальника Сумской ОВА, на сегодня россияне контролируют Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Особое внимание Попович обращает на Юнаковку, которая имеет стратегическое значение из-за своего расположения на дороге, соединяющей Сумы с российским городом Суджа.

"Если враг возьмет Юнаковку, то он фактически перережет эту дорогу и те наши войска, которые еще оперируют в Курской области, окажутся в опасном положении с точки зрения логистики. Бои уже идут в районе Локни, а по некоторым данным, даже в самой Локни, что свидетельствует о простреливании этой дороги российскими войсками, — отмечает Украинскому Радио обозреватель.

Какой темп наступления российской армии на Сумщине

Операция в Сумской области продолжается уже почти три месяца, но, по словам Александра Коваленко, продвижение российских войск крайне медленное:

"По состоянию на сегодня они контролируют примерно 68 квадратных километров территории Украины именно в Сумской области, включая населенные пункты Веселовка, Журавка, Басовка и Новенькая. По сравнению с наступательными действиями на севере Харьковской области на Сумщине они проходят гораздо медленнее. Это свидетельствует о серьезных трудностях российских войск, в частности из-за нехватки техники и ограниченных ресурсов для масштабных операций", — отметил эксперт.

Несмотря на давление, возможности российских войск ограничены. Александр Коваленко указывает, что в Курской области сосредоточено около 60 тысяч личного состава, но есть значительный дефицит тяжелой бронированной техники, такой как танки и боевые бронированные машины. В то же время российские войска имеют значительное количество артиллерии, что позволяет им активно атаковать украинские позиции и логистические пути. По его мнению, в ближайшее время мы будем видеть большое количество пехотных штурмов, пехотных атак, которые будут иметь прикрытие с FPV-дронами и артиллерией.

Комментируя потенциальную угрозу эскалации, Денис Попович отмечает, что все приграничье — фактически "серая зона". Четыре захваченных поселка ранее находились в этой "серой зоне", поскольку они были разрушены, а местные жители покинули эти территории. Однако российские войска не останавливаются и пытаются продвигаться глубже в Сумскую область. Сейчас в приграничье сосредоточено более 60 тысяч личного состава российской армии, что представляет серьезную угрозу.

Военный обозреватель утверждает, что сейчас боевые действия сосредоточены в приграничной зоне, и непосредственной угрозы для города Сумы нет. Однако Попович отмечает, что враг стремится захватить Сумское пограничье, чтобы создать так называемую "буферную зону". Однако, по его оценке, эта зона не будет такой глубокой, как планируют российские войска, из-за сопротивления украинских сил и ограниченных возможностей врага.

Если российские войска продвинутся дальше, например, до середины пути к Сумам, возникает риск, что город попадет в зону поражения ствольной артиллерии врага.

Военнослужащие 117-й бригады войск территориальной обороны ведут в Сумской области обстрел российских позиций из 120-мм миномета Фото: Getty Images

"Несмотря на то, что город уже страдает от постоянных атак — и баллистика, и дроны, и бомбы летят, а еще может быть и ствольная артиллерия. Это значительно усложнит ситуацию для местных жителей и обороны региона. Сейчас Сумы подвергаются регулярным обстрелам баллистическими ракетами, дронами и авиабомбами, но добавление ствольной артиллерии может сделать атаки еще более интенсивными и разрушительными — добавляет Денис Попович.

Как российской армии противодействуют украинские Силы обороны

Российское командование, как утверждает Александр Коваленко, использует тактику массированного применения человеческого ресурса, которым просто заваливают украинские позиции. В то же время Силы обороны Украины активно противостоять врагу, проводя контратаки не только на своей территории, но и на территории Курской области России.

"В частности, контратаки проводились в районах Алешни и Теткино, а также в Сумской области — в районах Водолаг и Беловод. Все это комплексно позволило нам улучшить наши позиции у Водолаг, у Беловод, у Теткино и у Олешни. Эти действия демонстрируют эффективность украинской обороны и ее способность к наступательным операциям", — отмечает военный обозреватель.

Ключевым фактором для обороны Сумской области для украинского командования сейчас является защита логистических артерий. Россияне, имея ограниченные ресурсы, сосредотачиваются на атаках на логистику с помощью артиллерии и FPV-дронов. Для противодействия необходимо усилить защиту основных дорог от Сум до линии фронта и местных дорог. Если логистика останется защищенной, российские войска не смогут прорвать украинские рубежи и расширить зону контроля.

Таким образом, Силы обороны Украины демонстрируют устойчивость, эффективно контратакуя и укрепляя позиции. Защита логистики и противодействие артиллерийским и дроновым атакам остаются ключевыми задачами для сдерживания врага в Сумской области, считает Александр Коваленко.