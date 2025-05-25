Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Санитарная зона": в РФ заявили о продвижении вдоль границы Сумской области (карта)

ВС РФ, оккупанты, россияне
Фото: AFP | В РФ заявили о продвижении вдоль границы Сумской области

Российские оккупанты заявляют, что военные, которые находились на позициях в Курской области, переведены к границе Сумщины.

Related video

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" РФ Ярослав Якимкин, передает Минобороны РФ.

Пост Минобороны РФ Fullscreen
Пост Минобороны РФ

"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — сказал Якимкин.

По его словам, российские военные якобы взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области Украины.

Приграничная территория Сумской области Fullscreen
Приграничная территория Сумской области

На карте проекта DeepState села Локня и Юнаковка обозначены подконтрольными Силам обороны Украины.

Кроме того, группировка "Север" якобы "продвинулась" в районе города Волчанск Харьковской области.

Приграничная территория Харьковской области Fullscreen
Приграничная территория Харьковской области

Ранее в Сумской ОВА опровергли российскую дезинформацию о якобы захвате Юнаковки. Глава ОВА Олег Григоров подчеркнул, что враг продолжает вести войну не только на поле боя, но и распространяя ложные сообщения о Сумщине из-за пропагандистских ресурсов.

При этом, аналитики проекта DeepState заявили, что российские оккупанты имеют продвижения в Сумской области. В частности, они смогли закрепиться на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и дальше пробуют зайти в Беловоды.

Такжежурналистка рассказала о наступлении РФ на Сумскую область. По ее словам, россияне пытаются прорваться к селам Локня и Юнаковка. Таким образом враг доберется до прямой трассы на Сумы и приблизится к областному центру на 25 км, написала она.