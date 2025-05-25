"Санитарная зона": в РФ заявили о продвижении вдоль границы Сумской области (карта)

Российские оккупанты заявляют, что военные, которые находились на позициях в Курской области, переведены к границе Сумщины.

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Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" РФ Ярослав Якимкин, передает Минобороны РФ.

Пост Минобороны РФ

"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — сказал Якимкин.

По его словам, российские военные якобы взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области Украины.

Приграничная территория Сумской области

На карте проекта DeepState села Локня и Юнаковка обозначены подконтрольными Силам обороны Украины.

Кроме того, группировка "Север" якобы "продвинулась" в районе города Волчанск Харьковской области.

Приграничная территория Харьковской области

Ранее в Сумской ОВА опровергли российскую дезинформацию о якобы захвате Юнаковки. Глава ОВА Олег Григоров подчеркнул, что враг продолжает вести войну не только на поле боя, но и распространяя ложные сообщения о Сумщине из-за пропагандистских ресурсов.

При этом, аналитики проекта DeepState заявили, что российские оккупанты имеют продвижения в Сумской области. В частности, они смогли закрепиться на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и дальше пробуют зайти в Беловоды.

Такжежурналистка рассказала о наступлении РФ на Сумскую область. По ее словам, россияне пытаются прорваться к селам Локня и Юнаковка. Таким образом враг доберется до прямой трассы на Сумы и приблизится к областному центру на 25 км, написала она.