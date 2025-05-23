ВС РФ продвинулись возле Волчанска и в двух точках на востоке, ВСУ ударили по ТОС-1А, — ISW (карты)
Вооруженные силы Российской Федерации наступают в Харьковской области и сумели продвинуться в нескольких населенных пунктах к северо-востоку от Волчанска. Тем временем украинские подразделения получили огнеметную систему ТОС-1 на территории Белгородской области, установили аналитики.
О наступлении РФ и успехах россиян в Харьковской области написал Институт изучения войны (ISW).
Волчанское направление. В отчете аналитиков ISW, который появился 22 мая, говорится об успехах ВС РФ к северо-востоку от Харькова. Институт отыскал серию сообщений российских военкоров, которые рассказали о боях рядом с тремя селами возле Волчанска — Волчанскими Хуторами, Тихим, а также Покаляным. Указывается, что здесь происходят тяжелые столкновения и подразделения ВСУ, вероятно, несколько отошли. Аналитики показали на карте, что это местность на северо-восточных окраинах Волчанска, на южном и северном берегах реки Волчьей. В то же время выяснилось, что бойцы ВСУ с помощью FPV-дрона взорвали установку ТОС-1, которая скрывалась на территории Белгородской области, говорится в отчете.
Торецкое направление. Еще один отрезок фронта, на котором ISW заметил продвижение ВС РФ — это села к северу и к западу от Торецка. В отчете называют два населенных пункта — Дилиевка и Новопаское, рядом с которыми атаковали россияне. Кроме того, упоминается Новая Полтавка (юго-запад от Торецка). Минобороны РФ заявило о полной оккупации села: аналитики отметили, что это произошло еще 17 мая.
Великоновоселковское направление. Аналитики написали, что геолокация подтвердила продвижение ВС РФ возле Великой Новоселки. В отчете упоминаются шесть сел, рядом с которыми россияне либо удачно наступали, либо атакуют: Днепроэнергия, Новоселка, Федоровка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Комары.
Успехи ВСУ. ISW написал, что украинские военные провели успешные атаки возле Часового Яра Донецкой области. Геолокация артиллерийских ударов ВС РФ показала, что ВСУ присутствуют на позициях к югу от населенного пункта. С другой стороны, милблогеры заявили о продвижении россиян севернее города, но доказательств этим заявлениям не нашлось, написали аналитики.
"ISW оценивает, что это украинское продвижение происходило не недавно", — говорится в отчете.
Также есть данные о продвижении подразделений ВСУ под Торецком, отметил ISW. Геолокация видео подтвердила, что россияне потеряли позиции к северо-западу от Дружбы (восточнее Торецка).
Аналитики перечислили направления, на которых наступление РФ было неудачным по состоянию на 22 мая: это участок от Купянска до Северска. Кроме того, россияне не подвинулись под Покровском, Новопавловкой, Курахово, Гуляйполем.
Наступление РФ — детали
В отчете Генштаба ВСУ, появившемся утром 23 мая, есть информация об интенсивности наступления РФ на участках фронта, о которых писал ISW. На Харьковском направлении (под Волчанском) насчитали восемь атак врага, на Торецком — девять, на Новопавловском — 14. Наибольшее количество российских штурмов — под Покровском (44), указано в отчете командования.
Отметим, 22 мая Фокус писал о наступлении РФ, которое имело определенные успехи возле Великой Новоселки. Как написали аналитики ISW, продвижение врага подтвердила геолокация кадров, снятых беспилотником ВСУ возле села Федоровка.
Напоминаем, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов сообщил о попытках ВС РФ закрепиться в селе Богатырь, расположенном в 5 км от Днепропетровской области.