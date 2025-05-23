ВС РФ продвинулись возле Волчанска и в двух точках на востоке, ВСУ ударили по ТОС-1А, — ISW (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают в Харьковской области и сумели продвинуться в нескольких населенных пунктах к северо-востоку от Волчанска. Тем временем украинские подразделения получили огнеметную систему ТОС-1 на территории Белгородской области, установили аналитики.

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О наступлении РФ и успехах россиян в Харьковской области написал Институт изучения войны (ISW).

Волчанское направление. В отчете аналитиков ISW, который появился 22 мая, говорится об успехах ВС РФ к северо-востоку от Харькова. Институт отыскал серию сообщений российских военкоров, которые рассказали о боях рядом с тремя селами возле Волчанска — Волчанскими Хуторами, Тихим, а также Покаляным. Указывается, что здесь происходят тяжелые столкновения и подразделения ВСУ, вероятно, несколько отошли. Аналитики показали на карте, что это местность на северо-восточных окраинах Волчанска, на южном и северном берегах реки Волчьей. В то же время выяснилось, что бойцы ВСУ с помощью FPV-дрона взорвали установку ТОС-1, которая скрывалась на территории Белгородской области, говорится в отчете.

Наступление РФ — ситуация под Волчанском по состоянию на 22 мая Фото: ISW

Торецкое направление. Еще один отрезок фронта, на котором ISW заметил продвижение ВС РФ — это села к северу и к западу от Торецка. В отчете называют два населенных пункта — Дилиевка и Новопаское, рядом с которыми атаковали россияне. Кроме того, упоминается Новая Полтавка (юго-запад от Торецка). Минобороны РФ заявило о полной оккупации села: аналитики отметили, что это произошло еще 17 мая.

Наступление РФ — ситуация под Торецком по состоянию на 22 мая Фото: ISW

Великоновоселковское направление. Аналитики написали, что геолокация подтвердила продвижение ВС РФ возле Великой Новоселки. В отчете упоминаются шесть сел, рядом с которыми россияне либо удачно наступали, либо атакуют: Днепроэнергия, Новоселка, Федоровка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Комары.

Наступление РФ — ситуация под Великой Новоселкой по состоянию на 22 мая Фото: ISW

Успехи ВСУ. ISW написал, что украинские военные провели успешные атаки возле Часового Яра Донецкой области. Геолокация артиллерийских ударов ВС РФ показала, что ВСУ присутствуют на позициях к югу от населенного пункта. С другой стороны, милблогеры заявили о продвижении россиян севернее города, но доказательств этим заявлениям не нашлось, написали аналитики.

"ISW оценивает, что это украинское продвижение происходило не недавно", — говорится в отчете.

Также есть данные о продвижении подразделений ВСУ под Торецком, отметил ISW. Геолокация видео подтвердила, что россияне потеряли позиции к северо-западу от Дружбы (восточнее Торецка).

Аналитики перечислили направления, на которых наступление РФ было неудачным по состоянию на 22 мая: это участок от Купянска до Северска. Кроме того, россияне не подвинулись под Покровском, Новопавловкой, Курахово, Гуляйполем.

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, появившемся утром 23 мая, есть информация об интенсивности наступления РФ на участках фронта, о которых писал ISW. На Харьковском направлении (под Волчанском) насчитали восемь атак врага, на Торецком — девять, на Новопавловском — 14. Наибольшее количество российских штурмов — под Покровском (44), указано в отчете командования.

Отметим, 22 мая Фокус писал о наступлении РФ, которое имело определенные успехи возле Великой Новоселки. Как написали аналитики ISW, продвижение врага подтвердила геолокация кадров, снятых беспилотником ВСУ возле села Федоровка.

Напоминаем, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов сообщил о попытках ВС РФ закрепиться в селе Богатырь, расположенном в 5 км от Днепропетровской области.