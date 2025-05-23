ЗС РФ просунулись біля Вовчанська та у двох точках на сході, ЗСУ вдарили по ТОС-1А, — ISW (карти)

Збройні сили Російської Федерації наступають у Харківській області та зуміли просунутись у кількох населених пунктах на північний схід від Вовчанська. Тим часом українські підрозділи дістали вогнеметну систему ТОС-1 на території Бєлгородської області, встановили аналітики.

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Про наступ РФ та успіхи росіян у Харківській області написав Інститут вивчення війни (ISW).

Вовчанський напрямок. У звіті аналітиків ISW, який з'явився 22 травня, ідеться про успіхи ЗС РФ на північний схід від Харкова. Інститут відшукав серію дописів російських військкорів, які розповіли про бої поруч з трьома селами біля Вовчанська — Вовчанськими Хуторами, Тихим, а також Покаляним. Вказується, що тут відбуваються важкі сутички й підрозділи ЗСУ, ймовірно, дещо відійшли. Аналітики показали на карті, що це місцевість на північно-східних околицях Вовчанська, на південному та північному берегах річки Вовчої. Водночас з'ясувалось, що бійці ЗСУ за допомогою FPV-дрона підірвали установку ТОС-1, яка ховалась на території Бєлгородської області, ідеться у звіті.

Наступ РФ - ситуація під Вовчанськом станом на 22 травня Фото: ISW

Торецький напрямок. Ще один відтинок фронту, на якому ISW помітив просування ЗС РФ — це села на північ та на захід від Торецька. У звіті називають два населених пункти — Диліївка та Новопаське, поруч з якими атакували росіяни. Крім того, згадується Нова Полтавка (південний захід від Торецька). Міноборони РФ заявило про повну окупацію села: аналітики зауважили, що це сталось ще 17 травня.

Наступ РФ - ситуація під Торецьком станом на 22 травня Фото: ISW

Великоновосілківський напрямок. Аналітики написали, що геолокація підтвердила просування ЗС РФ біля Великої Новосілки. У звіті згадуються шість сіл, поруч з якими росіяни або вдало наступали, або атакують: Дніпроенергія, Новосілка, Федорівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Комарі.

Наступ РФ - ситуація під Великою Новосілкою станом на 22 травня Фото: ISW

Успіхи ЗСУ. ISW написав, що українські військові провели успішні атаки біля Часового Яру Донецької області. Геолокація артилерійських ударів ЗС РФ показала, що ЗСУ присутні на позиціях на південь від населеного пункту. З іншого боку, мілблогери заявили про просування росіян північніше міста, але доказів цим заявам не відшукалось, написали аналітики.

"ISW оцінює, що це українське просування відбувалося не нещодавно", — ідеться у звіті.

Також є дані про просування підрозділів ЗСУ під Торецьком, зауважив ISW. Геолокація відео підтвердила, що росіяни втратили позиції на північний захід від Дружби (східніше Торецька).

Аналітики перелічили напрямки, на яких наступ РФ не мав успіху станом на 22 травня: це ділянка від Куп'янська до Сіверська. Крім того, росіяни не посунулись під Покровськом, Новопавлівкою, Кураховим, Гуляйполем.

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 23 травня, є інформація про інтенсивність наступу РФ на ділянках фронту, про які писав ISW. На Харківському напрямку (під Вовчанськом) нарахували вісім атак ворога, на Торецькому — дев'ять, на Новопавлівському — 14. Найбільша кількість російських штурмів — під Покровськом (44), вказано у звіті командування.

Зазначимо, 22 травня Фокус писав про наступ РФ, який мав певні успіхи біля Великої Новосілки. Як написали аналітики ISW. Просування ворога підтвердила геолокація кадрів, знятих безпілотником ЗСУ біля села Федорівка.

Нагадуємо, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив про спроби ЗС РФ закріпитись у селі Багатир, розташованому за 5 км від Дніпропетровської області.