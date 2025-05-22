Екіпажі БПЛА ЗС РФ намагаються закріпитися в Багатирі: як це загрожує Дніпропетровській області

Командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов (позивний "Осман") попереджає про критичну загрозу на одному з ділянок фронту.

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Про це він написав у Telegram.

Фото: Скриншот

За його словами, російські війська намагаються закріпити екіпажі дронів у районі села Багатир Волноваського району Донецької області. Якщо їм це вдасться, українська логістика на напрямку може бути повністю паралізована аж до кордону з Дніпропетровською областю.

"Повторюю: потрібно зосередити максимальну увагу на знищенні ворожих екіпажів БПЛА. Не можна шкодувати на це ні сил, ні засобів", — наголосив військовий.

За словами "Османа", в умовах сучасної війни знищення одного екіпажу БПЛА є стратегічно важливішим, ніж знищення кількох танків противника.

Ситуація на Новопавлівському напрямку

У звіті Генштабу ЗСУ за 22 травня сказано, що на Новопавлівському напрямку російські військові дев’ять разів атакували у напрямках Шевченка та Новополя.

Згідно з даними DeepState, ситуація біля села Богатир залишається критичною — російські війська активно просуваються з кількох напрямків і вже наблизилися впритул до населеного пункту.

Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 21 травня, у російських ЗМІ з’явилася інформація про нібито прорив армії РФ до меж Дніпропетровщини. У відповідь очільник області Сергій Лисак наголосив: це фейк, спрямований на залякування людей. Таку ж позицію озвучили й військові ЗСУ та аналітики DeepState.

Також ВВС Україна повідомляли, що російські війська активізували штурмові дії одразу на кількох напрямках, намагаючись просунутись до адміністративних меж області. Одним із можливих ключових об'єктів нового наступу може стати місто Костянтинівка.